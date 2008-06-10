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Автобус с музыкантами попал под поезд 

Автобус с музыкантами попал под поезд  Водитель автобуса решил проскочить перед поездом.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ДТП с грузовым поездом и пассажирским автобусом в Орловской области, в результате которого погибли пять человек и 12 пострадали.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ГАЗЕТА.RU.

Машинист подавал звуковые сигналы, применил экстренное торможение, но остановиться не успел. В автобусе ехали музыканты местного ансамбля на выступление, посвященное 90-летию района.

Трагедия произошла 10 июня в 08:14 на регулируемом железнодорожном переезде перегона Паньково — Лужки — Орловские, неподалеку от деревни Гать в Орловской области. Грузовой поезд столкнулся с автобусом «ПАЗ»: по предварительным данным, водитель автобуса решил проскочить на запрещающий сигнал переезда. По информации местных СМИ, после удара «ПАЗ» вылетел в кювет и перевернулся несколько раз. На кадрах с места происшествия видно, что автобус лежит на боку под насыпью. В результате аварии погибли ребенок трое взрослых. Двенадцать человек пострадали, в их числе 21-летняя беременная женщина, которая потеряла ребенка, и 17-летний подросток. Водитель автобуса Сергей Антюхов выжил, у него подозрение на перелом позвоночника.

Медики сообщили, что состояние пострадавших при столкновении грузового поезда и автобуса на переезде в Орловской области оценивается как тяжелое и средней степени тяжести.

«Семь человек в тяжелом состоянии, четыре человека в состоянии средней тяжести», — рассказал РИА Новости представитель правительства региона об одиннадцати раненых, включая школьника.

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На место прибыли власти Орловской области. Сформирован оперативный штаб. Пострадавшим и семьям погибших обещали оказать необходимую помощь.

В автобусе ехали музыканты местного ансамбля из Лавровского сельского поселения Орловской области в детский лагерь «Мечта» на мероприятие, посвященное 90-летию района. В соцсетях предполагают, что автобус принадлежит администрации района.
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 Теги: Автобус, поезд

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Сегодня, 19:28 » Автор: Едгар Букмирза
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