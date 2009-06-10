Раздел: Происшествия
В Киеве произошло серьезное ДТП
В результате ДТП 4 человек госпитализировали.
В Киеве ночью на Позняках произошло масштабное ДТП с пострадавшими.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
"В ночь на 10 июня в Киеве на пересечении улицы Здолбуновской и Григоренко произошло ДТП. Столкнулись Renault Logan и Chevrolet Aveo. Авария случилась около 03:30", - сказано в сообщении.
В полиции рассказали, что водитель Renault ехал по улице Григоренко со стороны проспекта Бажана, а Chevrolet двигался по улице Здолбуновской со стороны улицы Ревуцкого. На пересечении улиц Здолбуновской и Григоренко автомобили столкнулись.
В результате столкновения Renault вылетел на тротуар. Обе машины получили серьезные повреждения.
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В результате ДТП четверых человек из Logan госпитализировали. Также за помощью к медикам обращалась девушка-пассажир Aveo, однако ей госпитализация не понадобилась.
В Киеве ночью на Позняках произошло масштабное ДТП с пострадавшими.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
"В ночь на 10 июня в Киеве на пересечении улицы Здолбуновской и Григоренко произошло ДТП. Столкнулись Renault Logan и Chevrolet Aveo. Авария случилась около 03:30", - сказано в сообщении.
В полиции рассказали, что водитель Renault ехал по улице Григоренко со стороны проспекта Бажана, а Chevrolet двигался по улице Здолбуновской со стороны улицы Ревуцкого. На пересечении улиц Здолбуновской и Григоренко автомобили столкнулись.
В результате столкновения Renault вылетел на тротуар. Обе машины получили серьезные повреждения.
Читайте также: В Киеве произошло серьезное ДТП
В результате ДТП четверых человек из Logan госпитализировали. Также за помощью к медикам обращалась девушка-пассажир Aveo, однако ей госпитализация не понадобилась.
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