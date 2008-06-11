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Раздел: Происшествия  
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Под Киевом женщина погибла под колесами микроавтобуса

Под Киевом женщина погибла под колесами микроавтобусаЖенщина пыталась перебежать дорогу.

На Одесской трассе под Киевом произошло ужасное ДТП. Женщина пыталась перебежать трассу, но попала прямо под колеса автобуса, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на informator.news.

Удар пришелся на переднюю часть авто. На месте работает скорая помощь и полиция.

Также сообщается, что тело отбросило на 30 метров от места столкновения, по предварительно информации женщина умерла.

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Детали инцидента уточняются.

Под Киевом женщина погибла под колесами микроавтобуса
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 Теги: пешеход, микроавтобус

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Сегодня, 10:48 » Автор: Анна Мартынова
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