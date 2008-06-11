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Раздел: Происшествия  
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В Киеве парня, катавшегося на крыше поезда, ударило током

В Киеве парня, катавшегося на крыше поезда, ударило током У него сильные ожоги.

Парень, катавшийся на крыше электрички, получил удар током, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.

Инцидент произошел 10 июня. На Дарницком вокзале его сняли с поезда. На место происшествия прибыли три бригады скорой помощи. У пострадавшего сильные ожоги рук и груди.

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10 июня вечером были выявлены еще двое зацеперов. С внешней стороны электропоезда ехали маленькие дети, держась за поручни.
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 Теги: Киев, поезд

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Сегодня, 12:20 » Автор: Анна Мартынова
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