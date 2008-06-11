Раздел: Происшествия
В Киеве парня, катавшегося на крыше поезда, ударило током
У него сильные ожоги.
Парень, катавшийся на крыше электрички, получил удар током, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.
Инцидент произошел 10 июня. На Дарницком вокзале его сняли с поезда. На место происшествия прибыли три бригады скорой помощи. У пострадавшего сильные ожоги рук и груди.
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10 июня вечером были выявлены еще двое зацеперов. С внешней стороны электропоезда ехали маленькие дети, держась за поручни.
Парень, катавшийся на крыше электрички, получил удар током, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.
Инцидент произошел 10 июня. На Дарницком вокзале его сняли с поезда. На место происшествия прибыли три бригады скорой помощи. У пострадавшего сильные ожоги рук и груди.
Читайте также: В одном из киевских парков нашли тело молодого парня
10 июня вечером были выявлены еще двое зацеперов. С внешней стороны электропоезда ехали маленькие дети, держась за поручни.
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