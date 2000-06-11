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Раздел: Происшествия  
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На Сумщине мужчина убил сына и его двоих друзей

На Сумщине мужчина убил сына и его двоих друзейВ семье были разногласия.

В Сумской области во время ссоры отец зарезал своего старшего сына и застрелил двух его приятелей, передает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.юа

По словам правоохранителей, к ним поступило сообщение о стрельбе и троих погибших в одном из сел Белопольского района.

Как выяснилось во время первоочередных следственных действий, около полуночи в частном доме 71-летнего местного жителя возник семейный конфликт. Отец со своим 37-летним сыном уже долгое время не могли найти общего языка со своим 46-летним сыном и братом. Чтобы уехать из родительского дома в полночь старший сын трех вызвал своих друзей с машиной. Их появление во дворе только усугубило ситуацию.

"Ссора набрала еще большие обороты. Пожилой мужчина, чтобы оставить последнее слово за собой, вернулся в комнату, взял охотничью двустволку, вышел во двор и выстрелил из обоих стволов в сторону "гостей". В результате один из них получил смертельное ранение в голову, другой - в грудную клетку. Третий из визитеров с места происшествия скрылся и вызвал по телефону полицию. Со смертельным ножевым ранением в грудь на месте ссоры остался и старший сын хозяина дома. Последний же вместе с младшим сыном также оставили место происшествия и скрылись", - рассказали в полиции.

Для того, чтобы их разыскать и задержать, был введен план "Перехват", поднят по тревоге не только личный состав Белопольского отделения, но и сотрудники соседних территориальных подразделений.

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В результате оба разыскиваемых были обнаружены в одном из ночных магазинов соседнего городка. Сейчас в рамках открытого уголовного производства по ст. 115 ч.2 п.1 УК Украины (умышленное убийство двух и более лиц) они оба задержаны и находятся под стражей. Продолжаются следственные действия.

На Сумщине мужчина убил сына и его двоих друзей
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 Теги: Сумщина, убийство

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Сегодня, 13:50 » Автор: Анна Мартынова
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