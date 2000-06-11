На Сумщине мужчина убил сына и его двоих друзей

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В Киеве пенсионер убил своего сына Его сын периодически выпивал и поднимал на него руку

Отец убил собственного сына в Ровенской области В Ровенской области в Заречненском районе мужчина убил своего сына. Преступнику 56 лет. Он задержан сотрудниками милиции. Во время ссоры со своим сыном, мужчина схватился за нож и ударил ним 27-летнего сына. Происшествие состоялось во дворе возле дома, где проживает семья. Сейчас на мужчину открыто уголовное дело и собираются