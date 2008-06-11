На Киевщине мужчина получил удар ножом в живот, заступившись за соседку

Мужчина не выжил.



32-летний житель Гостомеля пытался заступиться за соседку и получил от хозяина ножевые ранения, передает



Медикам спасти жизнь 32-летнему молодому человеку не удалось — после операции он умер.



По версии следствия, в тот вечер 53-летний мужчина поссорился со своей сожительницей и женщина пожаловалась на него соседям. Когда сосед пришел поучать хозяина, ему это не понравилось и он с ножом набросился на незваного гостя.



Подозреваемого задержали дома в порядке ст. 208 УПК Украины.



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Сейчас правоохранителями решается вопрос об избрании ему меры пресечения и объявления подозрения по ч.2 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter 32-летний житель Гостомеля пытался заступиться за соседку и получил от хозяина ножевые ранения, передает Хроника.инфо со ссылкой на yaizakon.com.ua Медикам спасти жизнь 32-летнему молодому человеку не удалось — после операции он умер.По версии следствия, в тот вечер 53-летний мужчина поссорился со своей сожительницей и женщина пожаловалась на него соседям. Когда сосед пришел поучать хозяина, ему это не понравилось и он с ножом набросился на незваного гостя.Подозреваемого задержали дома в порядке ст. 208 УПК Украины.Сейчас правоохранителями решается вопрос об избрании ему меры пресечения и объявления подозрения по ч.2 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.



