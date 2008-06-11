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Раздел: Происшествия  
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На Киевщине мужчина получил удар ножом в живот, заступившись за соседку

На Киевщине мужчина получил удар ножом в живот, заступившись за соседку Мужчина не выжил.

32-летний житель Гостомеля пытался заступиться за соседку и получил от хозяина ножевые ранения, передает Хроника.инфо со ссылкой на yaizakon.com.ua.

Медикам спасти жизнь 32-летнему молодому человеку не удалось — после операции он умер.

По версии следствия, в тот вечер 53-летний мужчина поссорился со своей сожительницей и женщина пожаловалась на него соседям. Когда сосед пришел поучать хозяина, ему это не понравилось и он с ножом набросился на незваного гостя.

Подозреваемого задержали дома в порядке ст. 208 УПК Украины.

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Сейчас правоохранителями решается вопрос об избрании ему меры пресечения и объявления подозрения по ч.2 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.
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 Теги: Киевская область, нож

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Сегодня, 15:46 » Автор: Анна Мартынова
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