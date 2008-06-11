Раздел: Происшествия
В Киеве загорелась лесопарковая зона
Горит 3 гектара.
В Киеве на левом берегу Днепра загорелась лесопарковая зона площадью 3 гектара, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
Об этом сообщила пресс-секретарь столичной Госслужбы чрезвычайных ситуаций Светлана Водолага, передает Громадське.
Читайте также: В Киеве на ходу загорелась Mazda
По словам пресс-секретаря, вызов о пожаре поступил в 14:18. На место происшествия отправились 2 подразделения ГосЧС. Также к тушению пожара привлечении специалисты лесного хозяйства и коммунальные службы.
В Киеве на левом берегу Днепра загорелась лесопарковая зона площадью 3 гектара, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
Об этом сообщила пресс-секретарь столичной Госслужбы чрезвычайных ситуаций Светлана Водолага, передает Громадське.
Читайте также: В Киеве на ходу загорелась Mazda
По словам пресс-секретаря, вызов о пожаре поступил в 14:18. На место происшествия отправились 2 подразделения ГосЧС. Также к тушению пожара привлечении специалисты лесного хозяйства и коммунальные службы.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
165
0
Оставьте свой комментарий