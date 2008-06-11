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В Киеве загорелась лесопарковая зона

В Киеве загорелась лесопарковая зонаГорит 3 гектара.

В Киеве на левом берегу Днепра загорелась лесопарковая зона площадью 3 гектара, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.

Об этом сообщила пресс-секретарь столичной Госслужбы чрезвычайных ситуаций Светлана Водолага, передает Громадське.

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По словам пресс-секретаря, вызов о пожаре поступил в 14:18. На место происшествия отправились 2 подразделения ГосЧС. Также к тушению пожара привлечении специалисты лесного хозяйства и коммунальные службы.
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 Теги: Киев, пожар

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Сегодня, 17:13 » Автор: Анна Мартынова
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