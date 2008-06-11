Раздел: Происшествия
В Мариуполе пьяный ранил мужчину, стреляя по детской площадке
Мужчина пытался отнять оружие.
Вчера вечером в Мариуполе (Донецкая область) мужчина устроил стрельбу на детской площадке, передает Хроника.инфо со ссылкой на СобКор.
Очевидцы происшествия рассказали, что детвора играла с водяными пистолетами.
В какой-то момент неизвестный мужчина вдруг достал настоящий пистолет и направил его на детей.
Находившийся поблизости 30-летний местный житель предпринял попытку отобрать пистолет у стрелка.
Тогда раздались два выстрела.
Мужчине, пытавшемуся защитить малышей, достались два проникающих пулевых ранения в область живота и паха.
Местные жители вызвали бригаду медиков «скорой», которые госпитализировали пострадавшего в горбольницу номер 4.
Читайте также: В Киеве загорелась лесопарковая зона
Никто из детей не пострадал. Правоохранителями стрелок был задержан.
Вчера вечером в Мариуполе (Донецкая область) мужчина устроил стрельбу на детской площадке, передает Хроника.инфо со ссылкой на СобКор.
Очевидцы происшествия рассказали, что детвора играла с водяными пистолетами.
В какой-то момент неизвестный мужчина вдруг достал настоящий пистолет и направил его на детей.
Находившийся поблизости 30-летний местный житель предпринял попытку отобрать пистолет у стрелка.
Тогда раздались два выстрела.
Мужчине, пытавшемуся защитить малышей, достались два проникающих пулевых ранения в область живота и паха.
Местные жители вызвали бригаду медиков «скорой», которые госпитализировали пострадавшего в горбольницу номер 4.
Читайте также: В Киеве загорелась лесопарковая зона
Никто из детей не пострадал. Правоохранителями стрелок был задержан.
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