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Раздел: Происшествия  
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В Мариуполе пьяный ранил мужчину, стреляя по детской площадке

В Мариуполе пьяный ранил мужчину, стреляя по детской площадке Мужчина пытался отнять оружие.

Вчера вечером в Мариуполе (Донецкая область) мужчина устроил стрельбу на детской площадке, передает Хроника.инфо со ссылкой на СобКор.

Очевидцы происшествия рассказали, что детвора играла с водяными пистолетами.

В какой-то момент неизвестный мужчина вдруг достал настоящий пистолет и направил его на детей.

Находившийся поблизости 30-летний местный житель предпринял попытку отобрать пистолет у стрелка.

Тогда раздались два выстрела.

Мужчине, пытавшемуся защитить малышей, достались два проникающих пулевых ранения в область живота и паха.

Местные жители вызвали бригаду медиков «скорой», которые госпитализировали пострадавшего в горбольницу номер 4.

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Никто из детей не пострадал. Правоохранителями стрелок был задержан.
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 Теги: Мариуполь, ранение

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Сегодня, 17:43 » Автор: Анна Мартынова
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