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Раздел: Происшествия  
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В Киеве массово отравились курсанты

В Киеве массово отравились курсантыВ институте проводится служебная проверка.

В Военном институте телекоммуникаций и информатизации выясняют причины и обстоятельства резкого ухудшения состояния здоровья группы курсантов.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.

Так, 11 июня в санитарную часть института начали обращаться курсанты с жалобами на боль в животе и тошноту.

"Большинство из тех, кто обратился за помощью, 10 июня находилась в освобождении, за пределами учебного заведения", - отметили в ведомстве.

Всем, кто обратился в медицинский пункт, оказана медицинская помощь и их размещено в лазарете.

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Сообщается, что ситуация контролируется и динамики к увеличению количества случаев недомогания нет. Также ни один военнослужащий заведения не нуждается в дополнительной госпитализации.
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 Теги: Киев, курсант

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Сегодня, 19:28 » Автор: Едгар Букмирза
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