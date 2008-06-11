Раздел: Происшествия
В Киеве массово отравились курсанты
В институте проводится служебная проверка.
В Военном институте телекоммуникаций и информатизации выясняют причины и обстоятельства резкого ухудшения состояния здоровья группы курсантов.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.
Так, 11 июня в санитарную часть института начали обращаться курсанты с жалобами на боль в животе и тошноту.
"Большинство из тех, кто обратился за помощью, 10 июня находилась в освобождении, за пределами учебного заведения", - отметили в ведомстве.
Всем, кто обратился в медицинский пункт, оказана медицинская помощь и их размещено в лазарете.
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Сообщается, что ситуация контролируется и динамики к увеличению количества случаев недомогания нет. Также ни один военнослужащий заведения не нуждается в дополнительной госпитализации.
В Военном институте телекоммуникаций и информатизации выясняют причины и обстоятельства резкого ухудшения состояния здоровья группы курсантов.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.
Так, 11 июня в санитарную часть института начали обращаться курсанты с жалобами на боль в животе и тошноту.
"Большинство из тех, кто обратился за помощью, 10 июня находилась в освобождении, за пределами учебного заведения", - отметили в ведомстве.
Всем, кто обратился в медицинский пункт, оказана медицинская помощь и их размещено в лазарете.
Читайте также: В одном из пансионатов Трускавца массово отравились дети
Сообщается, что ситуация контролируется и динамики к увеличению количества случаев недомогания нет. Также ни один военнослужащий заведения не нуждается в дополнительной госпитализации.
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