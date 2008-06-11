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Раздел: Происшествия  
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В Киеве арестовали известного догхантера

В Киеве арестовали известного догхантераРассмотрение меры пресечения Святогору заняло продолжительное время.

В понедельник, 11 июня, Шевченковский районный суд Киева принял решение арестовать известного киевского догхантера Алексея Святогора на два месяца.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.

Отмечается, что рассмотрение меры пресечения Святогору заняло продолжительное время. Так, первый судья по делу Андрей Трубников взял самоотвод, сославшись на то, что ранее получал от догхантера угрозы. Вторая судья Татьяна Левицкая получила отвод от защиты подозреваемого.

Кроме того, днем в суде пропало освещение, что еще больше затянуло рассмотрение дела.

Вечером Святогору избрали меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца без права внесения залога, тем самым удовлетворив ходатайство прокуратуры.

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Во время избрания догхантеру меры пресечения под судом и в зале заседаний собралось около сотни активистов - представителей общественных организаций зоозащитников и "Национального корпуса".
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 Теги: Киев, догхантер, арест

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Сегодня, 20:22 » Автор: Едгар Букмирза
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