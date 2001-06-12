Раздел: Происшествия
В Киеве дотла сгорел МАФ
Возможен поджог.
В Шевченковском районе – пожар. На улице Дегтяревской сгорел МАФ, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.
На место прибыли пожарные и скорая. На месте работала полиция. Отрабатывалась версия поджога.
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Ларек полностью сгорел. Люди не пострадали.
В Шевченковском районе – пожар. На улице Дегтяревской сгорел МАФ, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.
На место прибыли пожарные и скорая. На месте работала полиция. Отрабатывалась версия поджога.
Читайте также: В Киеве дотла сгорел автомобиль
Ларек полностью сгорел. Люди не пострадали.
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