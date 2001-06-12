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Раздел: Происшествия  
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В Киеве дотла сгорел МАФ

В Киеве дотла сгорел МАФВозможен поджог.

​В Шевченковском районе – пожар. На улице Дегтяревской сгорел МАФ, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.

На место прибыли пожарные и скорая. На месте работала полиция. Отрабатывалась версия поджога.

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Ларек полностью сгорел. Люди не пострадали.

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 Теги: Киев, МАФ

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Сегодня, 10:42 » Автор: Анна Мартынова
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