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Раздел: Происшествия  
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В Киеве конфликт между супругами закончился поножовщиной

В Киеве конфликт между супругами закончился поножовщинойКонфликт перерос в драку.

Во время конфликта в строительном вагончике, где жили супруги, женщина схватила со стола нож и ударила им мужчину в ногу. Пострадавшего госпитализировали в больницу, а правонарушительница дает показания следователям, передает Хроника.инфо со ссылкой на kriminalukraine.com.ua.

В дежурную часть Соломенского управления полиции от врачей поступило сообщение о госпитализации в стационар 30-летнего уроженца Черкасской области. Мужчину с проникающим ранением бедра обнаружили в вагончике на бульваре Вацлава Гавела. По адресу немедленно выехала следственно-оперативная группа и автопатруль. Как рассказал начальник криминальной полиции Соломенского управления полиции Сергей Борданов, правоохранители осмотрели место и опросили свидетелей, которые указали на причастность к преступлению сожительницы потерпевшего. Соседи рассказали о конфликте между женщиной и мужчиной, который перерос в драку.

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«Супруги - уроженцы Черкасской области, жили в вагончике, который находился на территории строительной площадки. После работы сожители отдыхали за распитием алкогольных напитков, когда между ними возник конфликт. В результате женщина схватила со стола нож и ударила им мужчину в ногу», - сообщил правоохранитель. 32-летнюю черкащанку обнаружили на месте и задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Для дальнейшего выяснения обстоятельств ее доставили в территориальное управление полиции. «Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Пострадавший находится под наблюдением врачей, а с задержанной общаются следователи, которые готовят в суд материалы для избрания ей меры пресечения. Задержанной грозит до восьми лет лишения свободы», - добавил Сергей Борданов.
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 Теги: Киев, поножовщина

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Сегодня, 12:19 » Автор: Анна Мартынова
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