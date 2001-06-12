В Киеве тягач застрял под мостом у метро «Левобережная»

Экскаватор получил повреждения.



Дорожный инцидент произошел сегодня в Киеве возле станции метро "Левобережная". Водитель грузовика, на который был погружен экскаватор задел путепровод, передает



"Тот случай, когда размер имеет значение. Киев. Станция метро "Левобережная. 18.08.2018", - говорится в сообщении.



Судя по опубликованным в соцсети фото, в результате ДТП повреждения получил экскаватор, у которого частично смяло кабину.



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Информации о пострадавших пока не поступало.







Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Дорожный инцидент произошел сегодня в Киеве возле станции метро "Левобережная". Водитель грузовика, на который был погружен экскаватор задел путепровод, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua "Тот случай, когда размер имеет значение. Киев. Станция метро "Левобережная. 18.08.2018", - говорится в сообщении.Судя по опубликованным в соцсети фото, в результате ДТП повреждения получил экскаватор, у которого частично смяло кабину.Информации о пострадавших пока не поступало.



