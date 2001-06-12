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Раздел: Происшествия  
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В Киеве тягач застрял под мостом у метро «Левобережная»

В Киеве тягач застрял под мостом у метро «Левобережная»Экскаватор получил повреждения.

Дорожный инцидент произошел сегодня в Киеве возле станции метро "Левобережная". Водитель грузовика, на который был погружен экскаватор задел путепровод, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.

"Тот случай, когда размер имеет значение. Киев. Станция метро "Левобережная. 18.08.2018", - говорится в сообщении.

Судя по опубликованным в соцсети фото, в результате ДТП повреждения получил экскаватор, у которого частично смяло кабину.

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Информации о пострадавших пока не поступало.

В Киеве тягач застрял под мостом у метро «Левобережная»
В Киеве тягач застрял под мостом у метро «Левобережная»
В Киеве тягач застрял под мостом у метро «Левобережная»
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 Теги: Киев, мост

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Сегодня, 14:05 » Автор: Анна Мартынова
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