Раздел: Происшествия
В пригороде Киева пьяный водитель устроил ДТП
В ДТП пострадали люди.
В частности, водитель Chery не справился с управлением и допустил столкновение с деревом, передает Хроника.инфо со ссылкой на depo.ua.
Автомобиль двигался в направлении Броварского проспекта, в определенный момент водитель начал вилять на дороге, в результате зацепил правую обочину, его занесло и он вылетел на встречную полосу, а далее сбив правой стороной дерево пролетел еще метров 10 и остановился об следующее дерево.
Автомобиль получил существенные повреждения. В результате аварии водителя и пассажирку забрала скорая. На месте работала полиция и скорая.
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Предварительно, водитель Chery находился в состоянии алкогольного опьянения.
В частности, водитель Chery не справился с управлением и допустил столкновение с деревом, передает Хроника.инфо со ссылкой на depo.ua.
Автомобиль двигался в направлении Броварского проспекта, в определенный момент водитель начал вилять на дороге, в результате зацепил правую обочину, его занесло и он вылетел на встречную полосу, а далее сбив правой стороной дерево пролетел еще метров 10 и остановился об следующее дерево.
Автомобиль получил существенные повреждения. В результате аварии водителя и пассажирку забрала скорая. На месте работала полиция и скорая.
Читайте также: В центре Киева пьяный водитель устроил две аварии
Предварительно, водитель Chery находился в состоянии алкогольного опьянения.
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