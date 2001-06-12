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Раздел: Происшествия  
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В пригороде Киева пьяный водитель устроил ДТП

В пригороде Киева пьяный водитель устроил ДТПВ ДТП пострадали люди.

В частности, водитель Chery не справился с управлением и допустил столкновение с деревом, передает Хроника.инфо со ссылкой на depo.ua.

Автомобиль двигался в направлении Броварского проспекта, в определенный момент водитель начал вилять на дороге, в результате зацепил правую обочину, его занесло и он вылетел на встречную полосу, а далее сбив правой стороной дерево пролетел еще метров 10 и остановился об следующее дерево.

Автомобиль получил существенные повреждения. В результате аварии водителя и пассажирку забрала скорая. На месте работала полиция и скорая.

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Предварительно, водитель Chery находился в состоянии алкогольного опьянения.

В пригороде Киева пьяный водитель устроил ДТП
В пригороде Киева пьяный водитель устроил ДТП
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 Теги: Киевщина, ДТП

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Сегодня, 15:54 » Автор: Анна Мартынова
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