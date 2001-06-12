Раздел: Происшествия
В Киеве произошло ДТП с участием фуры: движение заблокировано
Есть пострадавшие.
В Киеве, в результате ДТП, на Житомирской трассе образовалась пробка, передает Хроника.инфо со ссылкой на vedomosti-ua.com.
Уточняется, что происшествие случилось на развороте на Чайки. Автомобиль "Dodge" врезался в фуру.
По данным издания, есть пострадавшие.
На месте ДТП работают сотрудники полиции и скорая помощь.
Читайте также: Назван лучший продукт для профилактики сахарного диабета
Движение на трассе временно заблокировано.
В Киеве, в результате ДТП, на Житомирской трассе образовалась пробка, передает Хроника.инфо со ссылкой на vedomosti-ua.com.
Уточняется, что происшествие случилось на развороте на Чайки. Автомобиль "Dodge" врезался в фуру.
По данным издания, есть пострадавшие.
На месте ДТП работают сотрудники полиции и скорая помощь.
Читайте также: Назван лучший продукт для профилактики сахарного диабета
Движение на трассе временно заблокировано.
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