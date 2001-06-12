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Раздел: Происшествия  
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В Киеве произошло ДТП с участием фуры: движение заблокировано

В Киеве произошло ДТП с участием фуры: движение заблокированоЕсть пострадавшие.

В Киеве, в результате ДТП, на Житомирской трассе образовалась пробка, передает Хроника.инфо со ссылкой на vedomosti-ua.com.

Уточняется, что происшествие случилось на развороте на Чайки. Автомобиль "Dodge" врезался в фуру.

По данным издания, есть пострадавшие.

На месте ДТП работают сотрудники полиции и скорая помощь.

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Движение на трассе временно заблокировано.

В Киеве произошло ДТП с участием фуры: движение заблокировано
В Киеве произошло ДТП с участием фуры: движение заблокировано
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 Теги: Киев, ДТП

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Сегодня, 17:28 » Автор: Анна Мартынова
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