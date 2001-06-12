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Раздел: Происшествия  
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Отрезало голову: в результате ДТП в Киеве погиб мужчина

Отрезало голову: в результате ДТП в Киеве погиб мужчинаНикто не знает, как мужчина оказался на дороге.

В Киеве на улице Набережно-Крещатицкой произошло смертельное ДТП, в результате которого мужчина остался без головы.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

"Смертельное ДТП в Киеве на Набережно-Крещатицкой. Сбит пешеход, на проезжей части лежит без головы. Кто сбил не известно. Информация уточняется", - говорится в сообщении.

На опубликованных фото заметно, что инцидент произошел в районе Почтовой площади.

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Каким образом мужчина оказался на оживленной дороге на данный момент неизвестно.

Машина, которая могла стать участницей аварии, на данный момент разыскивается.
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 Теги: ДТП, Киев, авария

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Сегодня, 20:56 » Автор: Едгар Букмирза
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