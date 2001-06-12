Раздел: Происшествия
Отрезало голову: в результате ДТП в Киеве погиб мужчина
Никто не знает, как мужчина оказался на дороге.
В Киеве на улице Набережно-Крещатицкой произошло смертельное ДТП, в результате которого мужчина остался без головы.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
"Смертельное ДТП в Киеве на Набережно-Крещатицкой. Сбит пешеход, на проезжей части лежит без головы. Кто сбил не известно. Информация уточняется", - говорится в сообщении.
На опубликованных фото заметно, что инцидент произошел в районе Почтовой площади.
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Каким образом мужчина оказался на оживленной дороге на данный момент неизвестно.
Машина, которая могла стать участницей аварии, на данный момент разыскивается.
В Киеве на улице Набережно-Крещатицкой произошло смертельное ДТП, в результате которого мужчина остался без головы.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
"Смертельное ДТП в Киеве на Набережно-Крещатицкой. Сбит пешеход, на проезжей части лежит без головы. Кто сбил не известно. Информация уточняется", - говорится в сообщении.
На опубликованных фото заметно, что инцидент произошел в районе Почтовой площади.
Читайте также: Под Николаевом военный грузовик врезался в остановку: женщине отрезало голову
Каким образом мужчина оказался на оживленной дороге на данный момент неизвестно.
Машина, которая могла стать участницей аварии, на данный момент разыскивается.
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