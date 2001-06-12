Раздел: Происшествия
Боевики объявили об экологической катастрофе
В эпицентре катастрофы окажутся миллионы людей.
Произошло разрушение дамбы хранилища химических отходов на фенольном заводе в городе Торецк.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на glavnoe.ua.
По данным ведомства, там находится 270 тонн химических отходов.
В пресс-службе Госкомэкополитики при главаре "ДНР" уточнили, что сооружение пострадало еще в 2016 году в результате обстрелов. Там вдруг узнали, что прорыв дамбы может иметь «чудовищные последствия для окружающей среды» и представлять прямую угрозу здоровью и жизни людей.
«Речь идет как о разливах на почву с последующим попаданием в подземные и поверхностные воды, так и о выбросах в атмосферный воздух растворов фенола и нафталина, бензола, толуола, серной кислоты, пиридина и других опасных соединений. Неизбежно и отравление вод Кривого Торца и, как следствие, Северского Донца, который, в свою очередь, обеспечивает питьевой водой практически весь Донбасс. Тогда в эпицентре катастрофы окажутся миллионы людей», — пояснили сепаратисты.
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Дзержинский фенольный завод является единственным предприятием химической промышленности на территории СНГ с централизованной переработкой фенольного, нафталинового, пиридинового сырья как побочных продуктов высокотемпературного коксования каменного угля.
Произошло разрушение дамбы хранилища химических отходов на фенольном заводе в городе Торецк.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на glavnoe.ua.
По данным ведомства, там находится 270 тонн химических отходов.
В пресс-службе Госкомэкополитики при главаре "ДНР" уточнили, что сооружение пострадало еще в 2016 году в результате обстрелов. Там вдруг узнали, что прорыв дамбы может иметь «чудовищные последствия для окружающей среды» и представлять прямую угрозу здоровью и жизни людей.
«Речь идет как о разливах на почву с последующим попаданием в подземные и поверхностные воды, так и о выбросах в атмосферный воздух растворов фенола и нафталина, бензола, толуола, серной кислоты, пиридина и других опасных соединений. Неизбежно и отравление вод Кривого Торца и, как следствие, Северского Донца, который, в свою очередь, обеспечивает питьевой водой практически весь Донбасс. Тогда в эпицентре катастрофы окажутся миллионы людей», — пояснили сепаратисты.
Читайте также: Боевики объявили Седово «закрытой зоной»
Дзержинский фенольный завод является единственным предприятием химической промышленности на территории СНГ с централизованной переработкой фенольного, нафталинового, пиридинового сырья как побочных продуктов высокотемпературного коксования каменного угля.
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