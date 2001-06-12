Раздел: Происшествия
В киевском Гидропарке утонул мужчина
Мужчина пытался переплыть пролив.
В Киеве в Гидропарке утонул мужчина, тело которого обнаружили в Венецианском проливе, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
Трагедия произошла около 20:30. По словам очевидцев, парень пытался переплыть пролив. Но на середине водоема он начал тонуть.
Пляжные спасатели, которые дежурили на берегу, к этому времени уже закончили работать. Пока начали искать пострадавшего было уже поздно.
Читайте также: В Киеве сошел с рельсов трамвай
Водолазы ГосЧС искали утонувшего на дне. Спустя час его обнаружили на глубине 5 метров в 15 метрах от берега.
В Киеве в Гидропарке утонул мужчина, тело которого обнаружили в Венецианском проливе, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
Трагедия произошла около 20:30. По словам очевидцев, парень пытался переплыть пролив. Но на середине водоема он начал тонуть.
Пляжные спасатели, которые дежурили на берегу, к этому времени уже закончили работать. Пока начали искать пострадавшего было уже поздно.
Читайте также: В Киеве сошел с рельсов трамвай
Водолазы ГосЧС искали утонувшего на дне. Спустя час его обнаружили на глубине 5 метров в 15 метрах от берега.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
817
0
Оставьте свой комментарий