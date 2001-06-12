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Раздел: Происшествия  
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В киевском Гидропарке утонул мужчина

В киевском Гидропарке утонул мужчина Мужчина пытался переплыть пролив.

В Киеве в Гидропарке утонул мужчина, тело которого обнаружили в Венецианском проливе, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.

Трагедия произошла около 20:30. По словам очевидцев, парень пытался переплыть пролив. Но на середине водоема он начал тонуть.

Пляжные спасатели, которые дежурили на берегу, к этому времени уже закончили работать. Пока начали искать пострадавшего было уже поздно.

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Водолазы ГосЧС искали утонувшего на дне. Спустя час его обнаружили на глубине 5 метров в 15 метрах от берега.
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Сегодня, 10:04 » Автор: Анна Мартынова
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