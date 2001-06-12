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Раздел: Происшествия  
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В Киеве произошла массовая драка с поножовщиной

В Киеве произошла массовая драка с поножовщинойДрака произошла на Академгородке.

В Киеве около восьми неизвестных мужчин напали на компанию молодых людей, один из которых получил ножевое ранение, передает Хроника.инфо ос ссылкой на obozrevatel.com.

Двое получили травмы в результате избиения.

"Около девяти часов вечера (12 июня - Ред.) на Академгородке , возле улицы Доброхотова, 14 , восемь мужиков возле парадного подрезали мужчину, разбили полностью лицо и сильно ударили двух мужчин", - рассказала очевидица.

Преступникам удалось скрыться.

Мужчина, который стал невольным свидетелем происшедшего, рассказал, что за домом видел окровавленные ножи, которые валялись прямо на дороге.

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На месте работали правоохранители и пять машин скорой помощи.
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 Теги: Киев, драка

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Сегодня, 10:30 » Автор: Анна Мартынова
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