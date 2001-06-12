Раздел: Происшествия
В Киеве произошла массовая драка с поножовщиной
Драка произошла на Академгородке.
В Киеве около восьми неизвестных мужчин напали на компанию молодых людей, один из которых получил ножевое ранение, передает Хроника.инфо ос ссылкой на obozrevatel.com.
Двое получили травмы в результате избиения.
"Около девяти часов вечера (12 июня - Ред.) на Академгородке , возле улицы Доброхотова, 14 , восемь мужиков возле парадного подрезали мужчину, разбили полностью лицо и сильно ударили двух мужчин", - рассказала очевидица.
Преступникам удалось скрыться.
Мужчина, который стал невольным свидетелем происшедшего, рассказал, что за домом видел окровавленные ножи, которые валялись прямо на дороге.
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На месте работали правоохранители и пять машин скорой помощи.
В Киеве около восьми неизвестных мужчин напали на компанию молодых людей, один из которых получил ножевое ранение, передает Хроника.инфо ос ссылкой на obozrevatel.com.
Двое получили травмы в результате избиения.
"Около девяти часов вечера (12 июня - Ред.) на Академгородке , возле улицы Доброхотова, 14 , восемь мужиков возле парадного подрезали мужчину, разбили полностью лицо и сильно ударили двух мужчин", - рассказала очевидица.
Преступникам удалось скрыться.
Мужчина, который стал невольным свидетелем происшедшего, рассказал, что за домом видел окровавленные ножи, которые валялись прямо на дороге.
Читайте также: В киевском Гидропарке утонул мужчина
На месте работали правоохранители и пять машин скорой помощи.
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