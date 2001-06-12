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Раздел: Происшествия  
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У киевского метро пьяный ударил ножом собутыльника

У киевского метро пьяный ударил ножом собутыльникаПострадавший попал в больницу с ножевыми ранениями.

В Киеве возле станции метро "Берестейская" двое мужчин начали выяснять отношения, изрядно перебрав со спиртным. В результате конфликта один из них достал из кармана нож и ударил оппонента. Начато уголовное производство, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua

Пострадавшего госпитализировали в стационар с ножевыми ранениями грудной клетки и живота. Скорую помощь вызвали прохожие.

Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия и опросила свидетелей. И уже через несколько минут патрульные сообщили о задержании подозреваемого мужчины.

"Нам известно, что мужчины познакомились на улице и решили вместе выпить спиртного. Впоследствии между ними возник конфликт, а дальше - драка, во время которой пострадавший получил ножевые ранения. После преступления мужчина скрылся, но прохожие успели запомнить приметы и своевременно предоставить их", - отметили в полиции.

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В порядке ст. 208 УПК Украины правоохранители задержали местного жителя, который в содеянном сознался.

Следователи начали уголовное производство по ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины.
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 Теги: Киев, собутыльник

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Сегодня, 11:48 » Автор: Анна Мартынова
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