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Раздел: Происшествия  
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Избиение подростка цыганами в Киеве: новые подробности

Избиение подростка цыганами в Киеве: новые подробностиПарня ударили по голове бутылкой.

В Киеве группа хулиганов недалеко от вокзала запустила бутылкой в голову 16-летнему парню и впоследствии попыталась добить, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Об этом рассказала мать пострадавшего Юлия Попова на своей странице в Facebook. По ее словам, инцидент произошел в понедельник, 11 июня.

"Вчера вечером,мой младший сын с друзьями проходил в районе Вокзала -Ультрамарин. Увидели толпу бегущих на них цыган, испугались и побежали от них. Сын бежал последним. Ему в голову прилетела бутылка. Он упал,потерял сознание. Очнулся в луже крови- над ним стоит щуплый цыган и спрашивает: "Ты тоже с ними?" – "Вызовите скорую" – попросил сын и получил еще удар бутылкой по голове", – говорится в сообщении.

Избиение подростка цыганами в Киеве: новые подробности


Скорую помощь мальчику вызвали прохожие. В больнице пострадавшему наложили семь швов.

В полиции подтвердили, что такой случай действительно был.

"Пострадавший не в больнице, ему наложили не швы, а две скобы. Открыто уголовное производство по ч.2 ст. 296 ("Хулиганство". – Ред.). Мать пострадавшего написала заявление в полицию", – рассказали в полиции.

Сейчас правоохранители выясняют, действительно ли бутылку в парня бросали ромы и били его по голове.

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Ранее сотрудники КП ДЭУ Соломенского района пожаловались, что территорию для отдыха возле Южного железнодорожного вокзала "приватизировала" группа ромов. Сотрудники КП ДЭУ говорят, что неоднократно обращались к патрульной полиции: копы периодически проводят рейды, разгоняют правонарушителей, но через некоторое время они возвращаются и все повторяется.

Избиение подростка цыганами в Киеве: новые подробности
Избиение подростка цыганами в Киеве: новые подробности
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 Теги: Киев, цыгане

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Сегодня, 13:20 » Автор: Анна Мартынова
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