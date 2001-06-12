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Избиение подростка цыганами в Киеве: новые подробности
Парня ударили по голове бутылкой.
В Киеве группа хулиганов недалеко от вокзала запустила бутылкой в голову 16-летнему парню и впоследствии попыталась добить, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Об этом рассказала мать пострадавшего Юлия Попова на своей странице в Facebook. По ее словам, инцидент произошел в понедельник, 11 июня.
"Вчера вечером,мой младший сын с друзьями проходил в районе Вокзала -Ультрамарин. Увидели толпу бегущих на них цыган, испугались и побежали от них. Сын бежал последним. Ему в голову прилетела бутылка. Он упал,потерял сознание. Очнулся в луже крови- над ним стоит щуплый цыган и спрашивает: "Ты тоже с ними?" – "Вызовите скорую" – попросил сын и получил еще удар бутылкой по голове", – говорится в сообщении.
Скорую помощь мальчику вызвали прохожие. В больнице пострадавшему наложили семь швов.
В полиции подтвердили, что такой случай действительно был.
"Пострадавший не в больнице, ему наложили не швы, а две скобы. Открыто уголовное производство по ч.2 ст. 296 ("Хулиганство". – Ред.). Мать пострадавшего написала заявление в полицию", – рассказали в полиции.
Сейчас правоохранители выясняют, действительно ли бутылку в парня бросали ромы и били его по голове.
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Ранее сотрудники КП ДЭУ Соломенского района пожаловались, что территорию для отдыха возле Южного железнодорожного вокзала "приватизировала" группа ромов. Сотрудники КП ДЭУ говорят, что неоднократно обращались к патрульной полиции: копы периодически проводят рейды, разгоняют правонарушителей, но через некоторое время они возвращаются и все повторяется.
В Киеве группа хулиганов недалеко от вокзала запустила бутылкой в голову 16-летнему парню и впоследствии попыталась добить, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Об этом рассказала мать пострадавшего Юлия Попова на своей странице в Facebook. По ее словам, инцидент произошел в понедельник, 11 июня.
"Вчера вечером,мой младший сын с друзьями проходил в районе Вокзала -Ультрамарин. Увидели толпу бегущих на них цыган, испугались и побежали от них. Сын бежал последним. Ему в голову прилетела бутылка. Он упал,потерял сознание. Очнулся в луже крови- над ним стоит щуплый цыган и спрашивает: "Ты тоже с ними?" – "Вызовите скорую" – попросил сын и получил еще удар бутылкой по голове", – говорится в сообщении.
Скорую помощь мальчику вызвали прохожие. В больнице пострадавшему наложили семь швов.
В полиции подтвердили, что такой случай действительно был.
"Пострадавший не в больнице, ему наложили не швы, а две скобы. Открыто уголовное производство по ч.2 ст. 296 ("Хулиганство". – Ред.). Мать пострадавшего написала заявление в полицию", – рассказали в полиции.
Сейчас правоохранители выясняют, действительно ли бутылку в парня бросали ромы и били его по голове.
Читайте также: В Киеве патрульные попали в ДТП возле стадиона «Спартак»
Ранее сотрудники КП ДЭУ Соломенского района пожаловались, что территорию для отдыха возле Южного железнодорожного вокзала "приватизировала" группа ромов. Сотрудники КП ДЭУ говорят, что неоднократно обращались к патрульной полиции: копы периодически проводят рейды, разгоняют правонарушителей, но через некоторое время они возвращаются и все повторяется.
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