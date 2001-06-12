В супермаркете Киева мужчину избили на глазах у охранников

У мужчины сломана челюсть.



В одном из столичных супермаркетов трое неизвестных сильно избили мужчину. Во время нападения охрана магазина бездействовала, а потом и вовсе отпустила нападавших передает



Об этом сообщил киевлянин Евгений Гончарук в Facebook.



– Мужчина ожидал на стуле возле входа, пока его жена завершит покупки. В этот момент к нему подошли трое неизвестных и попросили сигарету. Он не курящий. Поэтому ответил, что у него нет. На что услышал фразу: Так поищи!. Он хорошо развит физически, поэтому спор закончился на нескольких фразах. И вот мужчины почувствовали себя униженными. Подло напали на сидящего парня, – рассказывает Евгений Гончарук.



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В итоге у пострадавшего сломанная челюсть. Более того, избиение происходило на глазах у охранника, который не попытался этому препятствовать.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В одном из столичных супермаркетов трое неизвестных сильно избили мужчину. Во время нападения охрана магазина бездействовала, а потом и вовсе отпустила нападавших передает Хроника.инфо со ссылкой на fakty.ictv.ua Об этом сообщил киевлянин Евгений Гончарук в Facebook.– Мужчина ожидал на стуле возле входа, пока его жена завершит покупки. В этот момент к нему подошли трое неизвестных и попросили сигарету. Он не курящий. Поэтому ответил, что у него нет. На что услышал фразу: Так поищи!. Он хорошо развит физически, поэтому спор закончился на нескольких фразах. И вот мужчины почувствовали себя униженными. Подло напали на сидящего парня, – рассказывает Евгений Гончарук.В итоге у пострадавшего сломанная челюсть. Более того, избиение происходило на глазах у охранника, который не попытался этому препятствовать.



