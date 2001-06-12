» » В супермаркете Киева мужчину избили на глазах у охранников
Раздел: Происшествия  
0

В супермаркете Киева мужчину избили на глазах у охранников

В супермаркете Киева мужчину избили на глазах у охранниковУ мужчины сломана челюсть.

В одном из столичных супермаркетов трое неизвестных сильно избили мужчину. Во время нападения охрана магазина бездействовала, а потом и вовсе отпустила нападавших передает Хроника.инфо со ссылкой на fakty.ictv.ua.

Об этом сообщил киевлянин Евгений Гончарук в Facebook.

– Мужчина ожидал на стуле возле входа, пока его жена завершит покупки. В этот момент к нему подошли трое неизвестных и попросили сигарету. Он не курящий. Поэтому ответил, что у него нет. На что услышал фразу: Так поищи!. Он хорошо развит физически, поэтому спор закончился на нескольких фразах. И вот мужчины почувствовали себя униженными. Подло напали на сидящего парня, – рассказывает Евгений Гончарук.

Читайте также: В центре Киева пьяные подростки избили и ограбили мужчину

В итоге у пострадавшего сломанная челюсть. Более того, избиение происходило на глазах у охранника, который не попытался этому препятствовать.

В супермаркете Киева мужчину избили на глазах у охранников
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Киев, супермаркет

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 14:54 » Автор: Анна Мартынова
     387
     0

Похожие новости по теме

На киевском вокзале избили и ограбили мужчину На киевском вокзале избили и ограбили мужчину

Мужчина ждал поезда на вокзале.

В Киеве возле пункта полиции избили и ограбили мужчину В Киеве возле пункта полиции избили и ограбили мужчину

На место сразу прибыла полиция.

Возле Киева две девушки избили и ограбили женщину Возле Киева две девушки избили и ограбили женщину

Одна из нападавших несовершеннолетняя.

В Киеве избили иностранца из-за внешности В Киеве избили иностранца из-за внешности

Инцидент произошел в центре столицы.

В центре Киева пьяные подростки избили и ограбили мужчину В центре Киева пьяные подростки избили и ограбили мужчину

Полиция задержала двух парней 16 и 17 лет.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх