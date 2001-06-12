Раздел: Происшествия
На трассе Киев-Чоп перевернулся микроавтобус
Водитель не справился с управлением.
Микроавтобус «Mercedes-Benz Sprinter» с пассажирами перевернулся вчера, около 13.40, на 146-м километре автодороги Киев-Чоп, возле села Каменка, передает Хроника.инфо со ссылкой на ztnews.com.ua.
Об этом сообщили сегодня в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Житомирской области.
По предварительной информации, водитель автобуса, 54-летний житель Сум, не справился с управлением, выехал на встречную полосу, столкнулся с отбойником, и автобус перевернулся.
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В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили водитель и его пассажиры — три женщины 52, 45 и 44-х лет. Пострадавших доставили в лечебные учреждения Житомира.
Микроавтобус «Mercedes-Benz Sprinter» с пассажирами перевернулся вчера, около 13.40, на 146-м километре автодороги Киев-Чоп, возле села Каменка, передает Хроника.инфо со ссылкой на ztnews.com.ua.
Об этом сообщили сегодня в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Житомирской области.
По предварительной информации, водитель автобуса, 54-летний житель Сум, не справился с управлением, выехал на встречную полосу, столкнулся с отбойником, и автобус перевернулся.
Читайте также: На трассе Киев-Чоп столкнулись грузовик и микроавтобус: много погибших
В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили водитель и его пассажиры — три женщины 52, 45 и 44-х лет. Пострадавших доставили в лечебные учреждения Житомира.
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