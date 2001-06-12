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На трассе Киев-Чоп перевернулся микроавтобус

На трассе Киев-Чоп перевернулся микроавтобус Водитель не справился с управлением.

Микроавтобус «Mercedes-Benz Sprinter» с пассажирами перевернулся вчера, около 13.40, на 146-м километре автодороги Киев-Чоп, возле села Каменка, передает Хроника.инфо со ссылкой на ztnews.com.ua.

Об этом сообщили сегодня в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Житомирской области.

По предварительной информации, водитель автобуса, 54-летний житель Сум, не справился с управлением, выехал на встречную полосу, столкнулся с отбойником, и автобус перевернулся.

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В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили водитель и его пассажиры — три женщины 52, 45 и 44-х лет. Пострадавших доставили в лечебные учреждения Житомира.

На трассе Киев-Чоп перевернулся микроавтобус
На трассе Киев-Чоп перевернулся микроавтобус
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 Теги: Киев-Чоп, микроавтобус

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Сегодня, 16:39 » Автор: Анна Мартынова
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