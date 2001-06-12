Возле Киева на СТО прогремел взрыв

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Под Киевом в Киево-Святошинском районе на станции технического обслуживания (СТО) произошел взрыв, в результате чего пострадал мужчина. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Киевской области."В Киево-Святошинском районе произошел взрыв самодельного устройства, пострадал один человек", - говорится в сообщении.Как сообщается, группа работников местной СТО, находясь в состоянии алкогольного опьянения, !решили пошутить и один из них создал собственноручно самодельное устройство, которое и взорвалось у мужчины прямо в руках".В настоящее время пострадавший госпитализирован, по данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 125 (Умышленное легкое телесное повреждение).