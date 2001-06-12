» » Россия проводит военные учения у границы с Украиной
Раздел: Происшествия  
0

Россия проводит военные учения у границы с Украиной

Россия проводит военные учения у границы с УкраинойУчения проходят в частях, дислоцированных в Москве и Санкт-Петербурге.

Накануне старта Чемпионата мира по футболу Россия проводит масштабные военные учения.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Как информирует "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа (ЗВО) армии РФ, в учениях принимают участие более 30 тысяч военнослужащих. Из военной техники привлекли комплексы "Искандер" и системы С-400, которые задействованы в тренировке защиты от оружия массового поражения.

На аэродромах и в назначенных районах развернуты пункты специальной обработки, куда для ликвидации последствий условного поражения привлечены авиационные, мотострелковые, танковые, ракетные, артиллерийские подразделения и силы противовоздушной обороны, в том числе пусковые установки, транспортно-заряженные машины оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М" и зенитных ракетных комплексов С-400,– говорится в сообщении пресс-службы российского ведомства.

Отмечается, что учения проходят в частях, дислоцированных в Москве и Санкт-Петербурге, а также в Московской, Ленинградской, Калининградской, Воронежской, Курской, Смоленской, Ивановской и Псковской областях. Некоторые из них граничат с Украиной.

Читайте также: Россия проводит военные учения в Приднестровье

Чемпионат мира по футболу 2018 стартует 14 июня на стадионе "Лужники" в Москве матчем между сборными России и Саудовской Аравии.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 19:28 » Автор: Едгар Букмирза
     149
     0

Похожие новости по теме

К украинской границе с территории РФ идет колонна военной техники К украинской границе с территории РФ идет колонна военной техники

Видеосъёмка колонны осуществлялась силами "Информационного сопротивления".

Россия перебросила очередную партию боеприпасов на Донбасс Россия перебросила очередную партию боеприпасов на Донбасс

В течение 2018 года боевикам поступило более 300 единиц вооружения и военной техники.

Гражданина Украины жестоко убили в России Гражданина Украины жестоко убили в России

Сейчас продолжаются следственные действия по факту убийства.

Донетчина: СБУ нашла 2 схрона боевиков с оружием и взрывчаткой Донетчина: СБУ нашла 2 схрона боевиков с оружием и взрывчаткой

Изъятые военные средства поражения поставлены на учет.

Террористы получили от России зенитно-ракетные комплексы Террористы получили от России зенитно-ракетные комплексы

Боевики заканчивают создание эшелонированной системы ПВО.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх