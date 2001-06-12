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Раздел: Происшествия  
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В Киеве произошло ДТП с автомобилем полиции

В Киеве произошло ДТП с автомобилем полицииВо время ДТП пострадавших не было.

Сегодня, 13 июня, в столице на улице Кирилловской произошло ДТП с автомобилем полиции.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на bagnet.org.

"ДТП в Киеве на Кирилловской: "Дэу" ударил "Фиат" полиции охраны", - говорится в сообщении.

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Подробности происшествия выясняются.
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Сегодня, 23:08 » Автор: Едгар Букмирза
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