Раздел: Происшествия
В Киеве произошло ДТП с автомобилем полиции
Во время ДТП пострадавших не было.
Сегодня, 13 июня, в столице на улице Кирилловской произошло ДТП с автомобилем полиции.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на bagnet.org.
"ДТП в Киеве на Кирилловской: "Дэу" ударил "Фиат" полиции охраны", - говорится в сообщении.
Читайте также: В Киеве произошло фатальное ДТП
Подробности происшествия выясняются.
Сегодня, 13 июня, в столице на улице Кирилловской произошло ДТП с автомобилем полиции.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на bagnet.org.
"ДТП в Киеве на Кирилловской: "Дэу" ударил "Фиат" полиции охраны", - говорится в сообщении.
Читайте также: В Киеве произошло фатальное ДТП
Подробности происшествия выясняются.
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