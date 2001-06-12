Раздел: Происшествия
В Киеве BMW сбил мотоциклиста
Водитель не заметил мотоцикл.
В Печерском районе Киева произошло ДТП с участием мотоциклиста, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.
13 июня около 20.00 на улице Михаила Заднепровского BMW снес мотоциклиста на Honda. Водитель BMW сообщил, что выезжал со двора и не заметил мотоцикл.
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В тот же день еще один мотоциклист оказался под колесами легковушки. На перекрестке Здолбуновской и Днепровской набережной Ford сбил и байкера на Yamaha. Водитель мотоцикла получил травмы.
В Печерском районе Киева произошло ДТП с участием мотоциклиста, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.
13 июня около 20.00 на улице Михаила Заднепровского BMW снес мотоциклиста на Honda. Водитель BMW сообщил, что выезжал со двора и не заметил мотоцикл.
Читайте также: В Николаеве двое мужчин надругались над 12-летней девочкой
В тот же день еще один мотоциклист оказался под колесами легковушки. На перекрестке Здолбуновской и Днепровской набережной Ford сбил и байкера на Yamaha. Водитель мотоцикла получил травмы.
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