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Раздел: Происшествия  
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В Киеве ночью подожгли автомобиль

В Киеве ночью подожгли автомобильСгорела Mazda CX-7.

ЧП случилось в ночь на 14 июня на ул. Алексеевской, 4, передает Хроника.инфо со ссылкой на My kiev.sq.com.ua.

Автомобиль Mazda CX-7, припаркованный во дворе дома, загорелся около 2.55 ночи.

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По предварительным данным, причиной возгорания стал поджог.

В Киеве ночью подожгли автомобиль
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 Теги: Киев, автомобиль

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Сегодня, 11:43 » Автор: Анна Мартынова
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