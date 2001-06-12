Раздел: Происшествия
В Киеве ночью подожгли автомобиль
Сгорела Mazda CX-7.
ЧП случилось в ночь на 14 июня на ул. Алексеевской, 4, передает Хроника.инфо со ссылкой на My kiev.sq.com.ua.
Автомобиль Mazda CX-7, припаркованный во дворе дома, загорелся около 2.55 ночи.
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По предварительным данным, причиной возгорания стал поджог.
ЧП случилось в ночь на 14 июня на ул. Алексеевской, 4, передает Хроника.инфо со ссылкой на My kiev.sq.com.ua.
Автомобиль Mazda CX-7, припаркованный во дворе дома, загорелся около 2.55 ночи.
Читайте также: В Киеве подожгли автомобиль журналиста
По предварительным данным, причиной возгорания стал поджог.
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