Раздел: Происшествия
На Киевщине 49-летний мужчина развращал мальчика
Мужчине грозит до 8 лет тюрьмы.
На Киевщине задержали 49-летнего мужчину, который развращал 4-х летнего мальчика, передает Хроника.инфо со ссылкой на kv.oblast.online.
Как стало известно правоохранителям в ходе следствия к семье, которая проживает на Киевщине приехал в гости знакомый, 49-летний мужчина. Компания собралась, выпила.
Через некоторое время гость пропал, а вместе с ним и 4-хлетний ребенок хозяев дома. Отец ребенка забеспокоился и пошёл искать пропавших. Нашел он их на территории домовладения в строительном вагончике. То, что он он увидел повергло отца ребёнка в шок. 49-летний мужчина развращал 4-х летнего мальчика, раздеванием это не закончилось.
Родственники мальчика сразу же вызвали полицию, которая и задержала злоумышленника.
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Развратник задержан, ему объявили о опозорении в совершении уголовного преступления по статье развращение несовершеннолетних. Злоумышленнику светит до 8 лет тюрьмы.
На Киевщине задержали 49-летнего мужчину, который развращал 4-х летнего мальчика, передает Хроника.инфо со ссылкой на kv.oblast.online.
Как стало известно правоохранителям в ходе следствия к семье, которая проживает на Киевщине приехал в гости знакомый, 49-летний мужчина. Компания собралась, выпила.
Через некоторое время гость пропал, а вместе с ним и 4-хлетний ребенок хозяев дома. Отец ребенка забеспокоился и пошёл искать пропавших. Нашел он их на территории домовладения в строительном вагончике. То, что он он увидел повергло отца ребёнка в шок. 49-летний мужчина развращал 4-х летнего мальчика, раздеванием это не закончилось.
Родственники мальчика сразу же вызвали полицию, которая и задержала злоумышленника.
Читайте также: В Днепре маршрутка сбила пьяного пешехода
Развратник задержан, ему объявили о опозорении в совершении уголовного преступления по статье развращение несовершеннолетних. Злоумышленнику светит до 8 лет тюрьмы.
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