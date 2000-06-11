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Раздел: Происшествия  
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На Киевщине 49-летний мужчина развращал мальчика

На Киевщине 49-летний мужчина развращал мальчикаМужчине грозит до 8 лет тюрьмы.

На Киевщине задержали 49-летнего мужчину, который развращал 4-х летнего мальчика, передает Хроника.инфо со ссылкой на kv.oblast.online.

Как стало известно правоохранителям в ходе следствия к семье, которая проживает на Киевщине приехал в гости знакомый, 49-летний мужчина. Компания собралась, выпила.

Через некоторое время гость пропал, а вместе с ним и 4-хлетний ребенок хозяев дома. Отец ребенка забеспокоился и пошёл искать пропавших. Нашел он их на территории домовладения в строительном вагончике. То, что он он увидел повергло отца ребёнка в шок. 49-летний мужчина развращал 4-х летнего мальчика, раздеванием это не закончилось.

Родственники мальчика сразу же вызвали полицию, которая и задержала злоумышленника.

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Развратник задержан, ему объявили о опозорении в совершении уголовного преступления по статье развращение несовершеннолетних. Злоумышленнику светит до 8 лет тюрьмы.
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 Теги: Киевщина, ребенок

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Сегодня, 13:13 » Автор: Анна Мартынова
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