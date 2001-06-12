В Киеве два человека умерли от тропической малярии

Они летали в Конго.



В 2018 году в столице уже зафиксировали три случая малярии, передает



"С начала 2018 года, это февраль-март, в Киеве зарегистрировали три случая малярии, два из них - летальные случаи", - сообщила заместитель директора Киевского лабораторного центра Министерства здравоохранения Наталья Гунченко.



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Она добавила, что у всех троих (двое мужчин, одна женщина) была тропическая малярия. При этом два случая были связаны с Республикой Конго. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В 2018 году в столице уже зафиксировали три случая малярии, передает Хроника.инфо со ссылкой на 44.ua "С начала 2018 года, это февраль-март, в Киеве зарегистрировали три случая малярии, два из них - летальные случаи", - сообщила заместитель директора Киевского лабораторного центра Министерства здравоохранения Наталья Гунченко.Она добавила, что у всех троих (двое мужчин, одна женщина) была тропическая малярия. При этом два случая были связаны с Республикой Конго.



