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Раздел: Происшествия  
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В Киеве два человека умерли от тропической малярии

В Киеве два человека умерли от тропической малярииОни летали в Конго.

В 2018 году в столице уже зафиксировали три случая малярии, передает Хроника.инфо со ссылкой на 44.ua.

"С начала 2018 года, это февраль-март, в Киеве зарегистрировали три случая малярии, два из них - летальные случаи", - сообщила заместитель директора Киевского лабораторного центра Министерства здравоохранения Наталья Гунченко.

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Она добавила, что у всех троих (двое мужчин, одна женщина) была тропическая малярия. При этом два случая были связаны с Республикой Конго.
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 Теги: Киев, малярия

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Сегодня, 15:05 » Автор: Анна Мартынова
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