Раздел: Происшествия
В Днепре госпитализировали двух пьяных девочек
Девочки были в неадекватном состоянии.
13 июня вечером в днепровском парке патрульные задержали двух девочек в парке в состоянии алкогольного опьянения, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, вчера коло 21:00 на спецлинию 102 позвонил мужчина и сообщил, что обнаружил возле парка им. Глобы двух девочек в грязной одежде и неадекватном состоянии.
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Прибывшие на место патрульные нашли подростков. Те имели признаки алкогольного опьянения и не совсем понятно отвечали на вопросы. Как удалось выяснить, девочкам по 12 и 13 лет. Одна из них жительница Сум, которая, по ее словам, приехала в гости к подруге. Полицейские вызвали скорую помощь, которая госпитализировали детей. Также инспекторы вызвали представителя ювенальной превенции Днепровского отделения полиции и сообщили родителей детей о данном случае.
13 июня вечером в днепровском парке патрульные задержали двух девочек в парке в состоянии алкогольного опьянения, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, вчера коло 21:00 на спецлинию 102 позвонил мужчина и сообщил, что обнаружил возле парка им. Глобы двух девочек в грязной одежде и неадекватном состоянии.
Читайте также: Возле школы в Днепре автомобиль сбил двух девочек
Прибывшие на место патрульные нашли подростков. Те имели признаки алкогольного опьянения и не совсем понятно отвечали на вопросы. Как удалось выяснить, девочкам по 12 и 13 лет. Одна из них жительница Сум, которая, по ее словам, приехала в гости к подруге. Полицейские вызвали скорую помощь, которая госпитализировали детей. Также инспекторы вызвали представителя ювенальной превенции Днепровского отделения полиции и сообщили родителей детей о данном случае.
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