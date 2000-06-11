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Раздел: Происшествия  
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В Днепре госпитализировали двух пьяных девочек

В Днепре госпитализировали двух пьяных девочек Девочки были в неадекватном состоянии.

13 июня вечером в днепровском парке патрульные задержали двух девочек в парке в состоянии алкогольного опьянения, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, вчера коло 21:00 на спецлинию 102 позвонил мужчина и сообщил, что обнаружил возле парка им. Глобы двух девочек в грязной одежде и неадекватном состоянии.

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Прибывшие на место патрульные нашли подростков. Те имели признаки алкогольного опьянения и не совсем понятно отвечали на вопросы. Как удалось выяснить, девочкам по 12 и 13 лет. Одна из них жительница Сум, которая, по ее словам, приехала в гости к подруге. Полицейские вызвали скорую помощь, которая госпитализировали детей. Также инспекторы вызвали представителя ювенальной превенции Днепровского отделения полиции и сообщили родителей детей о данном случае.

В Днепре госпитализировали двух пьяных девочек
В Днепре госпитализировали двух пьяных девочек
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 Теги: Днепр, пьяный

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Сегодня, 16:33 » Автор: Анна Мартынова
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