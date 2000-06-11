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Раздел: Происшествия  
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На Прикарпатье, спасая троих детей, утонул мужчина

На Прикарпатье, спасая троих детей, утонул мужчина Поиски утонувшего продолжают.

13 июня на Прикарпатье в Днестре утонул житель Ивано-Франковска. Мужчина спасал своих детей, которые начали тонуть. Вместе с женой ему удалось вытащить их из бурной реки, однако, сам мужчина не смог спастись, передает Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

"Предварительно установлено, что во время отдыха 3 детей начали топиться в Днестре. Этот гражданин совместно с женой отправились на их спасение. Он, выталкивая детей из глубины, передал их жене, сам нырнул под воду и больше не выплывал. Женщина самостоятельно вытащила детей на берег", – говорится в сообщении пресс-службы управления по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской областной государственной администрации

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Отмечается, что тело мужчины водолазы не смогли выявить в воде. Они продолжают поиски утонувшего 14 июня.

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 Теги: утонул, Прикарпатье

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Сегодня, 18:00 » Автор: Анна Мартынова
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