Раздел: Происшествия
На Прикарпатье, спасая троих детей, утонул мужчина
Поиски утонувшего продолжают.
13 июня на Прикарпатье в Днестре утонул житель Ивано-Франковска. Мужчина спасал своих детей, которые начали тонуть. Вместе с женой ему удалось вытащить их из бурной реки, однако, сам мужчина не смог спастись, передает Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
"Предварительно установлено, что во время отдыха 3 детей начали топиться в Днестре. Этот гражданин совместно с женой отправились на их спасение. Он, выталкивая детей из глубины, передал их жене, сам нырнул под воду и больше не выплывал. Женщина самостоятельно вытащила детей на берег", – говорится в сообщении пресс-службы управления по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской областной государственной администрации
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Отмечается, что тело мужчины водолазы не смогли выявить в воде. Они продолжают поиски утонувшего 14 июня.
13 июня на Прикарпатье в Днестре утонул житель Ивано-Франковска. Мужчина спасал своих детей, которые начали тонуть. Вместе с женой ему удалось вытащить их из бурной реки, однако, сам мужчина не смог спастись, передает Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
"Предварительно установлено, что во время отдыха 3 детей начали топиться в Днестре. Этот гражданин совместно с женой отправились на их спасение. Он, выталкивая детей из глубины, передал их жене, сам нырнул под воду и больше не выплывал. Женщина самостоятельно вытащила детей на берег", – говорится в сообщении пресс-службы управления по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской областной государственной администрации
Читайте также: ЧП в Николаевской области: мужчина утонул, спасая свою дочь
Отмечается, что тело мужчины водолазы не смогли выявить в воде. Они продолжают поиски утонувшего 14 июня.
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