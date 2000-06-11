» » Народный депутат попал в ДТП
Раздел: Происшествия  
0

Народный депутат попал в ДТП

Народный депутат попал в ДТПНародный депутат не пострадал.

Сегодня в ДТП попал народный депутат, который направлялся в Запорожье.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на gazeta.zp.ua.

Так, около двух часов ночи в Полтавской области Сергей Шахов попал в аварию по дороге в Запорожье.

На трассе столкнулись джип "Тойота" и легковушка "Форд", которая просто стояла на дороге.

Шахов был пассажиром в "Тойоте".

Читайте также: На Львовщине депутат попал в аварию: четверо пострадавших

Из-за сильного столкновения серьезно травмировал голову водитель "Форда", его отправили в реанимацию.

Отметим, что в Запорожье он направлялся для того, чтобы провести конференцию и поздравить работников медицины с профессиональным праздником.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Народный депутат, ДТП

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 19:28 » Автор: Едгар Букмирза
     336
     0

Похожие новости по теме

На Львовщине автобус с туристами попал в жуткую аварию: есть жертвы На Львовщине автобус с туристами попал в жуткую аварию: есть жертвы

На месте работают правоохранители.

В Запорожье инкассаторский автомобиль попал в ДТП В Запорожье инкассаторский автомобиль попал в ДТП

На трассе столкнулись автомобиль коммерческого банка и NISSAN.

В Киеве известный нардеп попал в аварию В Киеве известный нардеп попал в аварию

Мустафа Найем попал в ДТП в столице.

ЧП в Запорожье: лихач на авто, убегая от копов попал в жуткую аварию ЧП в Запорожье: лихач на авто, убегая от копов попал в жуткую аварию

«Таврия» на всех парах перевернулась.

На Львовщине депутат попал в аварию: четверо пострадавших На Львовщине депутат попал в аварию: четверо пострадавших

На трассе произошла авария с участием трех автомобилей.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх