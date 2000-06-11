Раздел: Происшествия
Народный депутат попал в ДТП
Народный депутат не пострадал.
Сегодня в ДТП попал народный депутат, который направлялся в Запорожье.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на gazeta.zp.ua.
Так, около двух часов ночи в Полтавской области Сергей Шахов попал в аварию по дороге в Запорожье.
На трассе столкнулись джип "Тойота" и легковушка "Форд", которая просто стояла на дороге.
Шахов был пассажиром в "Тойоте".
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Из-за сильного столкновения серьезно травмировал голову водитель "Форда", его отправили в реанимацию.
Отметим, что в Запорожье он направлялся для того, чтобы провести конференцию и поздравить работников медицины с профессиональным праздником.
Сегодня в ДТП попал народный депутат, который направлялся в Запорожье.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на gazeta.zp.ua.
Так, около двух часов ночи в Полтавской области Сергей Шахов попал в аварию по дороге в Запорожье.
На трассе столкнулись джип "Тойота" и легковушка "Форд", которая просто стояла на дороге.
Шахов был пассажиром в "Тойоте".
Читайте также: На Львовщине депутат попал в аварию: четверо пострадавших
Из-за сильного столкновения серьезно травмировал голову водитель "Форда", его отправили в реанимацию.
Отметим, что в Запорожье он направлялся для того, чтобы провести конференцию и поздравить работников медицины с профессиональным праздником.
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