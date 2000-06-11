Раздел: Происшествия
В Киеве пожарные спасли попугая
Инцидент произошел на бульваре Кольцова.
В Киеве сотрудники ГСЧС спасли попугая с горящего балкона квартиры. Хозяйка птицы передала спасателям письмо-благодарность, сообщает пресс-служба ГСЧС.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
Там загорелся балкон на 7 этаже жилого здания.
"Войдя в квартиру, спасатели увидели беззащитного, едва заметного-за задымления, попугая, поэтому сразу принялись спасать испуганную птицу", - говорится в сообщении.
Жительница квартиры, которая на момент пожара вышла в магазин, была безмерно благодарна пожарным за сохраненное имущество и спасенного «любимца и полноценного члена семьи попугайчика Кешу», рассказали в пресс-службе ГСЧС.
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«Выражаю глубокую благодарность пожарным 18-й Государственной пожарно-спасательной части, которые оперативно и профессионально ликвидировали пожар, не допустив распространения пламени в квартиру. Отдельно хочу поблагодарить за то, что спасатели не остались равнодушными к нашему попугаю и спасли его от гибели», - написала жительница Киева в своем благодарственном письме.
В Киеве сотрудники ГСЧС спасли попугая с горящего балкона квартиры. Хозяйка птицы передала спасателям письмо-благодарность, сообщает пресс-служба ГСЧС.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
Там загорелся балкон на 7 этаже жилого здания.
"Войдя в квартиру, спасатели увидели беззащитного, едва заметного-за задымления, попугая, поэтому сразу принялись спасать испуганную птицу", - говорится в сообщении.
Жительница квартиры, которая на момент пожара вышла в магазин, была безмерно благодарна пожарным за сохраненное имущество и спасенного «любимца и полноценного члена семьи попугайчика Кешу», рассказали в пресс-службе ГСЧС.
Читайте также: Два попугая криками «Help!» вызвали пожарных в горящий дом
«Выражаю глубокую благодарность пожарным 18-й Государственной пожарно-спасательной части, которые оперативно и профессионально ликвидировали пожар, не допустив распространения пламени в квартиру. Отдельно хочу поблагодарить за то, что спасатели не остались равнодушными к нашему попугаю и спасли его от гибели», - написала жительница Киева в своем благодарственном письме.
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