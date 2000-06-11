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Раздел: Происшествия  
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В Киеве пожарные спасли попугая

В Киеве пожарные спасли попугаяИнцидент произошел на бульваре Кольцова.

В Киеве сотрудники ГСЧС спасли попугая с горящего балкона квартиры. Хозяйка птицы передала спасателям письмо-благодарность, сообщает пресс-служба ГСЧС.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.

Там загорелся балкон на 7 этаже жилого здания.

"Войдя в квартиру, спасатели увидели беззащитного, едва заметного-за задымления, попугая, поэтому сразу принялись спасать испуганную птицу", - говорится в сообщении.

Жительница квартиры, которая на момент пожара вышла в магазин, была безмерно благодарна пожарным за сохраненное имущество и спасенного «любимца и полноценного члена семьи попугайчика Кешу», рассказали в пресс-службе ГСЧС.

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«Выражаю глубокую благодарность пожарным 18-й Государственной пожарно-спасательной части, которые оперативно и профессионально ликвидировали пожар, не допустив распространения пламени в квартиру. Отдельно хочу поблагодарить за то, что спасатели не остались равнодушными к нашему попугаю и спасли его от гибели», - написала жительница Киева в своем благодарственном письме.
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 Теги: Киеве, попугай

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Сегодня, 19:46 » Автор: Едгар Букмирза
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