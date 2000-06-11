Раздел: Происшествия
ОБСЕ зафиксировала рекордное число взрывов на Донбассе
За сутки зафиксировано 171 взрыв.
Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляют, что за сутки зафиксировали 171 взрыв в Донецкой и Луганской областях.
Об этом говорится в отчете миссии за период с 19:30 12 июня до 19:30 13 июня, опубликованном сегодня на сайте ОБСЕ, пишет Хроника.инфо со ссылкой на telegraf.com.ua.
”В Донецкой области Специальная мониторинговая миссия задокументировала больше нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом, в то же время было зафиксировано меньше взрывов (около 150 против около 230)”, - говорится в отчете.
В частности, в Донецкой области миссия зафиксировала огневую активность в районе Донецкой фильтровальной станции, Светлодарска, Майорска и поселка Гольмовский.
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”В Луганской области Специальная мониторинговая миссия задокументировала больше нарушений режима прекращения огня, включая 21 взрыв, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (2 взрыва)”, - говорится в отчете.
Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляют, что за сутки зафиксировали 171 взрыв в Донецкой и Луганской областях.
Об этом говорится в отчете миссии за период с 19:30 12 июня до 19:30 13 июня, опубликованном сегодня на сайте ОБСЕ, пишет Хроника.инфо со ссылкой на telegraf.com.ua.
”В Донецкой области Специальная мониторинговая миссия задокументировала больше нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом, в то же время было зафиксировано меньше взрывов (около 150 против около 230)”, - говорится в отчете.
В частности, в Донецкой области миссия зафиксировала огневую активность в районе Донецкой фильтровальной станции, Светлодарска, Майорска и поселка Гольмовский.
Читайте также: На Донбассе увеличилось число взрывов, - ОБСЕ
”В Луганской области Специальная мониторинговая миссия задокументировала больше нарушений режима прекращения огня, включая 21 взрыв, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (2 взрыва)”, - говорится в отчете.
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