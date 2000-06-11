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Раздел: Происшествия  
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ОБСЕ зафиксировала рекордное число взрывов на Донбассе

ОБСЕ зафиксировала рекордное число взрывов на ДонбассеЗа сутки зафиксировано 171 взрыв.

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляют, что за сутки зафиксировали 171 взрыв в Донецкой и Луганской областях.

Об этом говорится в отчете миссии за период с 19:30 12 июня до 19:30 13 июня, опубликованном сегодня на сайте ОБСЕ, пишет Хроника.инфо со ссылкой на telegraf.com.ua.

”В Донецкой области Специальная мониторинговая миссия задокументировала больше нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом, в то же время было зафиксировано меньше взрывов (около 150 против около 230)”, - говорится в отчете.

В частности, в Донецкой области миссия зафиксировала огневую активность в районе Донецкой фильтровальной станции, Светлодарска, Майорска и поселка Гольмовский.

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”В Луганской области Специальная мониторинговая миссия задокументировала больше нарушений режима прекращения огня, включая 21 взрыв, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (2 взрыва)”, - говорится в отчете.
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 Теги: ОБСЕ, Донбасс, взрыв

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Сегодня, 22:34 » Автор: Едгар Букмирза
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Никто из представителей мониторинга не пострадал.


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