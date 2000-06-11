Раздел: Происшествия
В Киеве дерево упало на человека
Погибшей было 34 года.
Непогода в Киеве привела к смерти человека. В Голосеевском районе столицы возле дома по ул. Голосеевской, 14, рухнувшее дерево смертельно травмировало женщину.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
Спасательные службы столицы предупредили, что до конца суток 14 июня и в течение дня 15 июня в Киеве ожидаются грозы, шквальный ветер до 15−20 м/с.
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Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций обращает внимание, что в период усиления ветра крайне важно держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев. Крайне опасны высокие деревья, особенно тополя. О случаях падения деревьев или веток, при травмировании людей экстренные службы просят немедленно информировать по телефонам 101 или 103.
Непогода в Киеве привела к смерти человека. В Голосеевском районе столицы возле дома по ул. Голосеевской, 14, рухнувшее дерево смертельно травмировало женщину.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
Спасательные службы столицы предупредили, что до конца суток 14 июня и в течение дня 15 июня в Киеве ожидаются грозы, шквальный ветер до 15−20 м/с.
Читайте также: В Киеве на автомобиль упало дерево
Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций обращает внимание, что в период усиления ветра крайне важно держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев. Крайне опасны высокие деревья, особенно тополя. О случаях падения деревьев или веток, при травмировании людей экстренные службы просят немедленно информировать по телефонам 101 или 103.
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