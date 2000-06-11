Раздел: Происшествия
В Донецке на территории шахты произошел пожар
По данным местных жителей, горели складские помещения шахты Куйбышевская, в которых находились строительные материалы.
В неподконтрольном Украине Донецке на территории шахты Куйбышевская вспыхнул пожар, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Издание со ссылкой на информацию местных жителей отмечает, что пламенем были охвачены складские помещения в районе шахты, в которых находились строительные материалы.
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Официально шахта не работает с 2009 года.
В неподконтрольном Украине Донецке на территории шахты Куйбышевская вспыхнул пожар, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Издание со ссылкой на информацию местных жителей отмечает, что пламенем были охвачены складские помещения в районе шахты, в которых находились строительные материалы.
Читайте также: В оккупированном Донецке произошел крупный пожар
Официально шахта не работает с 2009 года.
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