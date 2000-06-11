» » В Донецке на территории шахты произошел пожар
Раздел: Происшествия  
0

В Донецке на территории шахты произошел пожар

В Донецке на территории шахты произошел пожарПо данным местных жителей, горели складские помещения шахты Куйбышевская, в которых находились строительные материалы.

В неподконтрольном Украине Донецке на территории шахты Куйбышевская вспыхнул пожар, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Издание со ссылкой на информацию местных жителей отмечает, что пламенем были охвачены складские помещения в районе шахты, в которых находились строительные материалы.

Читайте также: В оккупированном Донецке произошел крупный пожар

Официально шахта не работает с 2009 года.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Донецк, шахта

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 01:15 » Автор: Татьяна Ларина
     176
     0

Похожие новости по теме

В Донецке случилось два пожара: названа причина В Донецке случилось два пожара: названа причина

Один пожар произошел днем.

В Киеве произошел масштабный пожар В Киеве произошел масштабный пожар

Горели складские помещения.

Украинец подорвался на неизвестном предмете на территории шахты Украинец подорвался на неизвестном предмете на территории шахты

44-летнего луганчанина разорвало на части.

Под Донецком на территории шахты обнаружено свежее захоронение мирных жителей - СМИ Под Донецком на территории шахты обнаружено свежее захоронение мирных жителей - СМИ

В ближайшее время тела будут эксгумированы.

Боевики ведут обстрел шахты из установки Град Боевики ведут обстрел шахты из установки Град

Таким образом террористы хотят дискредитировать силы АТО.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх