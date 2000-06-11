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Раздел: Происшествия  
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Массовое ДТП в Киеве: столкнулись сразу четыре авто

Массовое ДТП в Киеве: столкнулись сразу четыре автоНа Набережном шоссе столкнулись Toyota Camry, Mazda 3, KIA Ceed и Daewoo Lanos

В ночь на 15 июня на Набережном шоссе столкнулись четыре автомобиля. «Поцеловались» Toyota Camry, Mazda 3, KIA Ceed и Daewoo Lanos, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

Авария случилась примерно в 00:30.

По предварительной информации, все машины двигались по шоссе в сторону Выдубичей. Автомобиль, движущийся перед Daewoo решил резко перестроиться в правый ряд. Lanos не успел затормозить и ударил KIA. Та по инерции влетела в Toyota, а Daewoo еще и отбросило на Mazda.

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В момент аварии в KIA находилась девушка. Ее госпитализировали. Больше никто не пострадал. Из-за аварии образовалась пробка в сторону Выдубичей. На месте работает патрульная полиция.

Массовое ДТП в Киеве: столкнулись сразу четыре авто
Массовое ДТП в Киеве: столкнулись сразу четыре авто
Массовое ДТП в Киеве: столкнулись сразу четыре авто
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 Теги: Киев, ДТП

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Сегодня, 04:22 » Автор: Татьяна Ларина
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