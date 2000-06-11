Раздел: Происшествия
Массовое ДТП в Киеве: столкнулись сразу четыре авто
На Набережном шоссе столкнулись Toyota Camry, Mazda 3, KIA Ceed и Daewoo Lanos
В ночь на 15 июня на Набережном шоссе столкнулись четыре автомобиля. «Поцеловались» Toyota Camry, Mazda 3, KIA Ceed и Daewoo Lanos, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Авария случилась примерно в 00:30.
По предварительной информации, все машины двигались по шоссе в сторону Выдубичей. Автомобиль, движущийся перед Daewoo решил резко перестроиться в правый ряд. Lanos не успел затормозить и ударил KIA. Та по инерции влетела в Toyota, а Daewoo еще и отбросило на Mazda.
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В момент аварии в KIA находилась девушка. Ее госпитализировали. Больше никто не пострадал. Из-за аварии образовалась пробка в сторону Выдубичей. На месте работает патрульная полиция.
В ночь на 15 июня на Набережном шоссе столкнулись четыре автомобиля. «Поцеловались» Toyota Camry, Mazda 3, KIA Ceed и Daewoo Lanos, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Авария случилась примерно в 00:30.
По предварительной информации, все машины двигались по шоссе в сторону Выдубичей. Автомобиль, движущийся перед Daewoo решил резко перестроиться в правый ряд. Lanos не успел затормозить и ударил KIA. Та по инерции влетела в Toyota, а Daewoo еще и отбросило на Mazda.
Читайте также: Массовое ДТП в Киеве: столкнулись пять авто
В момент аварии в KIA находилась девушка. Ее госпитализировали. Больше никто не пострадал. Из-за аварии образовалась пробка в сторону Выдубичей. На месте работает патрульная полиция.
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