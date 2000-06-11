Раздел: Происшествия
В Хмельницком парень с ножом напал на ребенка
Злоумышленника разыскивают правоохранители
В Хмельницком в четверг, 14 июня, 18-летний юноша, который находится на учете в психиатрической больнице, с ножом напал на свою 9-летнюю соседку, после чего скрылся с места происшествия, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Инцидент произошел в одной из многоэтажек по улице Панаса Мирного, информирует сектор коммуникации полиции Хмельницкой области.
Злоумышленника разыскивают правоохранители. Жизни потерпевшей ничего не угрожает, сообщают в полиции.
По словам матери девочки, около 12:00 она с 9-летней дочерью и младшим ребенком возвращалась домой. Сама поднимала коляску, а девочку попросила побежать вперед и открыть входную дверь в квартиру. Когда ребенок зашел в тамбур, на нее напал сосед и нанес несколько колото-резаных ран в области поясницы и предплечья.
"После совершенного молодой исчез в неизвестном направлении. Сейчас его разыскивают сотрудники полиции. Девочку госпитализировали. К счастью, ранения оказались не слишком тяжелыми, угрозы его жизни и здоровью нет", – говорится в сообщении.
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По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по п. 2 ч. 2 ст. 115 через ст. 15 (Покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины.
В Хмельницком в четверг, 14 июня, 18-летний юноша, который находится на учете в психиатрической больнице, с ножом напал на свою 9-летнюю соседку, после чего скрылся с места происшествия, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Инцидент произошел в одной из многоэтажек по улице Панаса Мирного, информирует сектор коммуникации полиции Хмельницкой области.
Злоумышленника разыскивают правоохранители. Жизни потерпевшей ничего не угрожает, сообщают в полиции.
По словам матери девочки, около 12:00 она с 9-летней дочерью и младшим ребенком возвращалась домой. Сама поднимала коляску, а девочку попросила побежать вперед и открыть входную дверь в квартиру. Когда ребенок зашел в тамбур, на нее напал сосед и нанес несколько колото-резаных ран в области поясницы и предплечья.
"После совершенного молодой исчез в неизвестном направлении. Сейчас его разыскивают сотрудники полиции. Девочку госпитализировали. К счастью, ранения оказались не слишком тяжелыми, угрозы его жизни и здоровью нет", – говорится в сообщении.
Читайте также: ЧП в Киеве: грабитель с ножом напал на ребенка в лифте
По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по п. 2 ч. 2 ст. 115 через ст. 15 (Покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины.
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