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Раздел: Происшествия  
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В Хмельницком парень с ножом напал на ребенка

В Хмельницком парень с ножом напал на ребенкаЗлоумышленника разыскивают правоохранители

В Хмельницком в четверг, 14 июня, 18-летний юноша, который находится на учете в психиатрической больнице, с ножом напал на свою 9-летнюю соседку, после чего скрылся с места происшествия, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Инцидент произошел в одной из многоэтажек по улице Панаса Мирного, информирует сектор коммуникации полиции Хмельницкой области.

Злоумышленника разыскивают правоохранители. Жизни потерпевшей ничего не угрожает, сообщают в полиции.

По словам матери девочки, около 12:00 она с 9-летней дочерью и младшим ребенком возвращалась домой. Сама поднимала коляску, а девочку попросила побежать вперед и открыть входную дверь в квартиру. Когда ребенок зашел в тамбур, на нее напал сосед и нанес несколько колото-резаных ран в области поясницы и предплечья.

"После совершенного молодой исчез в неизвестном направлении. Сейчас его разыскивают сотрудники полиции. Девочку госпитализировали. К счастью, ранения оказались не слишком тяжелыми, угрозы его жизни и здоровью нет", – говорится в сообщении.

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По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по п. 2 ч. 2 ст. 115 через ст. 15 (Покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины.
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 Теги: Хмельницкий, ножевое ранение

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Сегодня, 08:23 » Автор: Татьяна Ларина
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