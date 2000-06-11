Раздел: Происшествия
В Киеве поймали пьяного российского консула за рулем
Составить на дипломата протокол помешало действие Венской конвенции.
Вечером 14 июня в Киеве зафиксировали пьяного руководителя консульского отдела РФ в Украине, который ездил за рулем служебного автомобиля Volkswagen, передает Хроника.инфо со ссылкой на fakty.ictv.ua.
Руководитель консульского отдела РФ в Украине Заворин Иван Иванович распивал спиртные напитки в одном из ресторанов Киева, после чего поехал за рулем служебного автомобиля марки Volkswagen.
Патрульные остановили дипломата на ул. Борщаговской, в районе торгового центра Аркадия.
Составить на него протокол или эвакуировать преградившее дорогу авто не удалось из-за действия Венской конвенции.
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– От тестов отказался, лишь улыбался. Дождавшись, пока патрульные оформят рапорты, он просто ушел с места, – говорится в сообщении.
Вечером 14 июня в Киеве зафиксировали пьяного руководителя консульского отдела РФ в Украине, который ездил за рулем служебного автомобиля Volkswagen, передает Хроника.инфо со ссылкой на fakty.ictv.ua.
Руководитель консульского отдела РФ в Украине Заворин Иван Иванович распивал спиртные напитки в одном из ресторанов Киева, после чего поехал за рулем служебного автомобиля марки Volkswagen.
Патрульные остановили дипломата на ул. Борщаговской, в районе торгового центра Аркадия.
Составить на него протокол или эвакуировать преградившее дорогу авто не удалось из-за действия Венской конвенции.
Читайте также: В Киеве водитель автобуса с детьми умер за рулем
– От тестов отказался, лишь улыбался. Дождавшись, пока патрульные оформят рапорты, он просто ушел с места, – говорится в сообщении.
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