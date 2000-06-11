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Раздел: Происшествия  
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В Киеве поймали пьяного российского консула за рулем

В Киеве поймали пьяного российского консула за рулем Составить на дипломата протокол помешало действие Венской конвенции.

Вечером 14 июня в Киеве зафиксировали пьяного руководителя консульского отдела РФ в Украине, который ездил за рулем служебного автомобиля Volkswagen, передает Хроника.инфо со ссылкой на fakty.ictv.ua.

Руководитель консульского отдела РФ в Украине Заворин Иван Иванович распивал спиртные напитки в одном из ресторанов Киева, после чего поехал за рулем служебного автомобиля марки Volkswagen.

Патрульные остановили дипломата на ул. Борщаговской, в районе торгового центра Аркадия.

Составить на него протокол или эвакуировать преградившее дорогу авто не удалось из-за действия Венской конвенции.

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– От тестов отказался, лишь улыбался. Дождавшись, пока патрульные оформят рапорты, он просто ушел с места, – говорится в сообщении.

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 Теги: Киев, консул

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Сегодня, 10:10 » Автор: Анна Мартынова
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