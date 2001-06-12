Раздел: Происшествия
В Тернополе обнаружили тело мужчины, завернутое в пакеты
Тело обнаружили в одном из заброшенных помещений.
В Тернополе местная жительница обнаружила в заброшенном помещении тело мужчины, завернутое в полиэтиленовые пакеты и покрывало, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
"Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что мужчина, 1979 года рождения, скончался от нанесенных ему телесных повреждений. Оперативники, которые выезжали на место происшествия, установили лиц, подозреваемых в преступлении", – сообщают в полиции.
По предварительной информации, погибший восьмого июня, вместе с двумя знакомыми, распивал спиртные напитки в одной из квартир на улице Тарнавского. Между мужчинами возник словесный конфликт, который завершился дракой и смертью одного из них. Работники полиции установили личности подозреваемых. Их объявили в розыск.
В умышленном убийстве подозреваются:
Рудковский Андрей Степанович, 23 октября 1972 года. Живет в Киеве на улице Воссоединения, 41, ранее судимый.
Феськив Михаил Петрович, 14 мая 1977 года. Уроженец села Яблунив Гусятинского района. Уже привлекался к уголовной ответственности и находился в местах лишения свободы.
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В полиции просят сообщить о возможном местонахождении разыскиваемых по телефонам: (067) 471-66-23, 27-11-70 или на линию "102". Анонимность гарантируется.
В Тернополе местная жительница обнаружила в заброшенном помещении тело мужчины, завернутое в полиэтиленовые пакеты и покрывало, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
"Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что мужчина, 1979 года рождения, скончался от нанесенных ему телесных повреждений. Оперативники, которые выезжали на место происшествия, установили лиц, подозреваемых в преступлении", – сообщают в полиции.
По предварительной информации, погибший восьмого июня, вместе с двумя знакомыми, распивал спиртные напитки в одной из квартир на улице Тарнавского. Между мужчинами возник словесный конфликт, который завершился дракой и смертью одного из них. Работники полиции установили личности подозреваемых. Их объявили в розыск.
В умышленном убийстве подозреваются:
Рудковский Андрей Степанович, 23 октября 1972 года. Живет в Киеве на улице Воссоединения, 41, ранее судимый.
Феськив Михаил Петрович, 14 мая 1977 года. Уроженец села Яблунив Гусятинского района. Уже привлекался к уголовной ответственности и находился в местах лишения свободы.
Читайте также: Взрыв автомобиля в Киеве: Аваков раскрыл подробности
В полиции просят сообщить о возможном местонахождении разыскиваемых по телефонам: (067) 471-66-23, 27-11-70 или на линию "102". Анонимность гарантируется.
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