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Раздел: Происшествия  
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В Тернополе обнаружили тело мужчины, завернутое в пакеты

В Тернополе обнаружили тело мужчины, завернутое в пакеты Тело обнаружили в одном из заброшенных помещений.

В Тернополе местная жительница обнаружила в заброшенном помещении тело мужчины, завернутое в полиэтиленовые пакеты и покрывало, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

"Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что мужчина, 1979 года рождения, скончался от нанесенных ему телесных повреждений. Оперативники, которые выезжали на место происшествия, установили лиц, подозреваемых в преступлении", – сообщают в полиции.

По предварительной информации, погибший восьмого июня, вместе с двумя знакомыми, распивал спиртные напитки в одной из квартир на улице Тарнавского. Между мужчинами возник словесный конфликт, который завершился дракой и смертью одного из них. Работники полиции установили личности подозреваемых. Их объявили в розыск.

В умышленном убийстве подозреваются:

В Тернополе обнаружили тело мужчины, завернутое в пакеты


Рудковский Андрей Степанович, 23 октября 1972 года. Живет в Киеве на улице Воссоединения, 41, ранее судимый.

В Тернополе обнаружили тело мужчины, завернутое в пакеты


Феськив Михаил Петрович, 14 мая 1977 года. Уроженец села Яблунив Гусятинского района. Уже привлекался к уголовной ответственности и находился в местах лишения свободы.

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В полиции просят сообщить о возможном местонахождении разыскиваемых по телефонам: (067) 471-66-23, 27-11-70 или на линию "102". Анонимность гарантируется.
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 Теги: Тернополь, убийство

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Сегодня, 11:55 » Автор: Анна Мартынова
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