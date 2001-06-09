Раздел: Происшествия
В Киеве хулиганы избили и ограбили мужчину
Теперь жене пострадавшего звонят мошенники.
Неизвестные напали на киевлянина в ночь на 13 июня в районе школы №281 на бульваре Кольцова, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.
По словам женщины, хулиганы сильно избили ее мужа и ограбили, отобрав телефон, сумку и золотую цепочку с крестиком.
"Били в основном только по голове. Рассечение нижнего века (9 швов), разбито в области виска. А когда срывали крестик, то на шее остались царапины и синяки. Как будто душили", - говорит женщина.
Сам же пострадавший о нападении ничего не помнит.
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Также киевлянка говорит, что ей уже звонят мошенники и требуют деньги за возврат украденного телефона.
Неизвестные напали на киевлянина в ночь на 13 июня в районе школы №281 на бульваре Кольцова, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.
По словам женщины, хулиганы сильно избили ее мужа и ограбили, отобрав телефон, сумку и золотую цепочку с крестиком.
"Били в основном только по голове. Рассечение нижнего века (9 швов), разбито в области виска. А когда срывали крестик, то на шее остались царапины и синяки. Как будто душили", - говорит женщина.
Сам же пострадавший о нападении ничего не помнит.
Читайте также: В Киеве мужчина напал с ножом на прохожего
Также киевлянка говорит, что ей уже звонят мошенники и требуют деньги за возврат украденного телефона.
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