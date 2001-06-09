В Одессе мужчина убил бездомного на глазах у детей

Полиция устанавливают подробности убийства.



В Старобазарном сквере Одессы в результате жестокого избиения скончался бездомный мужчина. Трагедия произошла вечером 13 июня, однако стало известно о ней лишь сейчас, передает



Как сообщил источник в полиции, дети-подростки ради забавы бросали камни в бездомных. Один из них пожаловался отцу 10-летнего мальчика, а папа отреагировал неадекватно. Отец мальчика стал избивать бездомного на глазах матери ребенка и других детей. При этом несчастный просил пощады, но это не останавливало мужчину. В результате бездомный от полученных побоев умер на месте происшествия.



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Полиция проводит следственные действия, подробности этого жуткого случая правоохранители обещают сообщить позже. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В Старобазарном сквере Одессы в результате жестокого избиения скончался бездомный мужчина. Трагедия произошла вечером 13 июня, однако стало известно о ней лишь сейчас, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua Как сообщил источник в полиции, дети-подростки ради забавы бросали камни в бездомных. Один из них пожаловался отцу 10-летнего мальчика, а папа отреагировал неадекватно. Отец мальчика стал избивать бездомного на глазах матери ребенка и других детей. При этом несчастный просил пощады, но это не останавливало мужчину. В результате бездомный от полученных побоев умер на месте происшествия.Полиция проводит следственные действия, подробности этого жуткого случая правоохранители обещают сообщить позже.



