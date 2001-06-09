Раздел: Происшествия
В Киеве подростки прыгали под поезд метро
В киевском метро подростки прыгнули под колеса поезда. Фото
В киевской подземке подростки развлекались тем, что прыгали под поезд. Об этом сообщил киевлянин Алексей Масловец на своей странице в Facebook, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua
Мужчина опубликовал снимки, на которых видно, как двое подростков бегают по рельсам на одной из станций киевского метрополитена. И делают это даже перед прибывающим на платформу поездом.
В комментариях к записи Алексей рассказал, что от поезда подросткам удалось скрыться в специальном углублении на колее. Они не получили травм, но одна из пассажирок отлупила сумкой одного из экстремалов.
Читайте также: В Киеве мужчина прыгнул под поезд метро
Пользователи социальной сети с ужасом отреагировали на данный инцидент: "какой ужас(( Живы хоть?", "Может новый проект аналог Синего кита?", "Во всем виноват Ютуб", "Дегенераты дня", - прокомментировали пользователи.
В киевской подземке подростки развлекались тем, что прыгали под поезд. Об этом сообщил киевлянин Алексей Масловец на своей странице в Facebook, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua
Мужчина опубликовал снимки, на которых видно, как двое подростков бегают по рельсам на одной из станций киевского метрополитена. И делают это даже перед прибывающим на платформу поездом.
В комментариях к записи Алексей рассказал, что от поезда подросткам удалось скрыться в специальном углублении на колее. Они не получили травм, но одна из пассажирок отлупила сумкой одного из экстремалов.
Читайте также: В Киеве мужчина прыгнул под поезд метро
Пользователи социальной сети с ужасом отреагировали на данный инцидент: "какой ужас(( Живы хоть?", "Может новый проект аналог Синего кита?", "Во всем виноват Ютуб", "Дегенераты дня", - прокомментировали пользователи.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
1274
0
Оставьте свой комментарий