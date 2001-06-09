Раздел: Происшествия
В Одессе автомобиль провалился под землю
На место происшествия вызвали полицию.
Очередной провал произошел сегодня вечером на Греческой площади в Одессе – в яму во время движения попало переднее колесо автомобиля «Тойота Приус», пишет Хроника.инфо со ссылкой на Golos.Ua
Читайте также: В Одессе автомобиль провалился под землю
Известно, что диаметр ямы - около полуметра. Видно, что глубина ямы большая. На место происшествия вызвали полицию.
Очередной провал произошел сегодня вечером на Греческой площади в Одессе – в яму во время движения попало переднее колесо автомобиля «Тойота Приус», пишет Хроника.инфо со ссылкой на Golos.Ua
Читайте также: В Одессе автомобиль провалился под землю
Известно, что диаметр ямы - около полуметра. Видно, что глубина ямы большая. На место происшествия вызвали полицию.
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