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Раздел: Происшествия  
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В Одессе автомобиль провалился под землю

В Одессе автомобиль провалился под землюНа место происшествия вызвали полицию.

Очередной провал произошел сегодня вечером на Греческой площади в Одессе – в яму во время движения попало переднее колесо автомобиля «Тойота Приус», пишет Хроника.инфо со ссылкой на Golos.Ua

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Известно, что диаметр ямы - около полуметра. Видно, что глубина ямы большая. На место происшествия вызвали полицию.

В Одессе автомобиль провалился под землю
В Одессе автомобиль провалился под землю
В Одессе автомобиль провалился под землю
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 Теги: Одесса, автомобиль

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Сегодня, 19:47 » Автор: Татьяна Ларина
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