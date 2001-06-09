Раздел: Происшествия
В Киеве из-за ливня утонул мужчина
На месте происшествия работают спасатели, уточняются все подробности инцидента.
В четверг, 14 июня, в Киеве из-за сильного ливня утонул мужчина, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Отмечается, что труп обнаружили на пересечении улиц Гната Хоткевича и Азербайджанской.
"Судя по всему, мужчина утонул во время вчерашнего вечернего дождя, когда уровень воды в коллекторах поднимается до максимума в течении минуты", - сказано в сообщении.
На месте происшествия работают спасатели, уточняются все подробности инцидента.
Как сообщалост, мощная гроза в Киеве не обошлась без последствий: молния попала в телевышку, а упавшая ветка дерева смертельно травмировала женщину.
Читайте также: ЧП в Киеве: в озере утонул мужчина
Так, на улице Голосеевской из-за непогоды на женщину упала ветка с дерева. 34-летняя жительница Сумской области скончалась на месте.
В четверг, 14 июня, в Киеве из-за сильного ливня утонул мужчина, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Отмечается, что труп обнаружили на пересечении улиц Гната Хоткевича и Азербайджанской.
"Судя по всему, мужчина утонул во время вчерашнего вечернего дождя, когда уровень воды в коллекторах поднимается до максимума в течении минуты", - сказано в сообщении.
На месте происшествия работают спасатели, уточняются все подробности инцидента.
Как сообщалост, мощная гроза в Киеве не обошлась без последствий: молния попала в телевышку, а упавшая ветка дерева смертельно травмировала женщину.
Читайте также: ЧП в Киеве: в озере утонул мужчина
Так, на улице Голосеевской из-за непогоды на женщину упала ветка с дерева. 34-летняя жительница Сумской области скончалась на месте.
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