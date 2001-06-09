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Раздел: Происшествия  
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В Киеве из-за ливня утонул мужчина

В Киеве из-за ливня утонул мужчинаНа месте происшествия работают спасатели, уточняются все подробности инцидента.

В четверг, 14 июня, в Киеве из-за сильного ливня утонул мужчина, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

Отмечается, что труп обнаружили на пересечении улиц Гната Хоткевича и Азербайджанской.

"Судя по всему, мужчина утонул во время вчерашнего вечернего дождя, когда уровень воды в коллекторах поднимается до максимума в течении минуты", - сказано в сообщении.

На месте происшествия работают спасатели, уточняются все подробности инцидента.

Как сообщалост, мощная гроза в Киеве не обошлась без последствий: молния попала в телевышку, а упавшая ветка дерева смертельно травмировала женщину.

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Так, на улице Голосеевской из-за непогоды на женщину упала ветка с дерева. 34-летняя жительница Сумской области скончалась на месте.
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 Теги: Киев, ливень

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Сегодня, 21:09 » Автор: Татьяна Ларина
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