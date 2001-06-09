Раздел: Происшествия
На Сумщине пассажирский автобус попал в аварию
В результате аварии пострадали восемь человек, в том числе 13-летний подросток.
В Сумской области вблизи села Ревы Недрыгайловского района перевернулся пассажирский автобус. В результате аварии пострадали восемь человек, в том числе 13-летний подросток, сообщили в областной полиции, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
ДТП произошло около 13.30 в пятницу, 15 июня. По предварительным данным полиции, 57-летний водитель следующего по маршруту Сумы-Ромны автобуса не справился с управлением, и транспортное средство перевернулось на левый бок.
Двое пострадавших пассажиров госпитализированы в Недригайловскую районную больницу. Подростка отвезли в Сумскую областную детскую больницу. Еще пятеро пострадавших обратились за медицинской помощью позже, сообщили в полиции.
Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения), в рамках которого назначен ряд экспертиз, по результатам которых будет окончательно установлены причины ДТП.
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Ранее на Прикарпатье случилось дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса и авто, в результате которого погиб один человек.
В Сумской области вблизи села Ревы Недрыгайловского района перевернулся пассажирский автобус. В результате аварии пострадали восемь человек, в том числе 13-летний подросток, сообщили в областной полиции, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
ДТП произошло около 13.30 в пятницу, 15 июня. По предварительным данным полиции, 57-летний водитель следующего по маршруту Сумы-Ромны автобуса не справился с управлением, и транспортное средство перевернулось на левый бок.
Двое пострадавших пассажиров госпитализированы в Недригайловскую районную больницу. Подростка отвезли в Сумскую областную детскую больницу. Еще пятеро пострадавших обратились за медицинской помощью позже, сообщили в полиции.
Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения), в рамках которого назначен ряд экспертиз, по результатам которых будет окончательно установлены причины ДТП.
Читайте также: Киев: пассажирский автобус попал в аварию
Ранее на Прикарпатье случилось дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса и авто, в результате которого погиб один человек.
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