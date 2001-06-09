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Раздел: Происшествия  
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На Сумщине пассажирский автобус попал в аварию

На Сумщине пассажирский автобус попал в авариюВ результате аварии пострадали восемь человек, в том числе 13-летний подросток.

В Сумской области вблизи села Ревы Недрыгайловского района перевернулся пассажирский автобус. В результате аварии пострадали восемь человек, в том числе 13-летний подросток, сообщили в областной полиции, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

ДТП произошло около 13.30 в пятницу, 15 июня. По предварительным данным полиции, 57-летний водитель следующего по маршруту Сумы-Ромны автобуса не справился с управлением, и транспортное средство перевернулось на левый бок.

Двое пострадавших пассажиров госпитализированы в Недригайловскую районную больницу. Подростка отвезли в Сумскую областную детскую больницу. Еще пятеро пострадавших обратились за медицинской помощью позже, сообщили в полиции.

Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения), в рамках которого назначен ряд экспертиз, по результатам которых будет окончательно установлены причины ДТП.

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Ранее на Прикарпатье случилось дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса и авто, в результате которого погиб один человек.
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 Теги: Сумская область, ДТП

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Сегодня, 21:43 » Автор: Татьяна Ларина
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