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Раздел: Происшествия  
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В Одесской области утонула 16-летняя девушка

В Одесской области утонула 16-летняя девушка16-летняя девушка утонула в реке в Балтском районе Одесской области.

Инцидент произошел в пятницу, 15 июня. К поисковым работам были немедленно привлечены пожарно-спасательное отделение 12-й государственной пожарно-спасательной части, передает Хроника.инфо со ссылкой на Трасса Е-95.

Спасатели на двух резиновых лодках обследовали акваторию реки. Вечером они нашли и доставили на берег девушку 2002 г.р. без признаков жизни.

Психолог ГосЧС работает со сверстниками погибшей, которые отдыхали вместе с ней.

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Обстоятельства происшествия и причины гибели выясняются.
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Сегодня, 09:57 » Автор: Алена Шимко
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