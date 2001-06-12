Раздел: Происшествия
В Одесской области утонула 16-летняя девушка
16-летняя девушка утонула в реке в Балтском районе Одесской области.
Инцидент произошел в пятницу, 15 июня. К поисковым работам были немедленно привлечены пожарно-спасательное отделение 12-й государственной пожарно-спасательной части, передает Хроника.инфо со ссылкой на Трасса Е-95.
Спасатели на двух резиновых лодках обследовали акваторию реки. Вечером они нашли и доставили на берег девушку 2002 г.р. без признаков жизни.
Психолог ГосЧС работает со сверстниками погибшей, которые отдыхали вместе с ней.
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Обстоятельства происшествия и причины гибели выясняются.
Инцидент произошел в пятницу, 15 июня. К поисковым работам были немедленно привлечены пожарно-спасательное отделение 12-й государственной пожарно-спасательной части, передает Хроника.инфо со ссылкой на Трасса Е-95.
Спасатели на двух резиновых лодках обследовали акваторию реки. Вечером они нашли и доставили на берег девушку 2002 г.р. без признаков жизни.
Психолог ГосЧС работает со сверстниками погибшей, которые отдыхали вместе с ней.
Читайте также: На Винничине утонула 15-летняя девочка
Обстоятельства происшествия и причины гибели выясняются.
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