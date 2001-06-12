» » Ночное ДТП в Киеве: столкнулись три авто
Раздел: Происшествия  
0

Ночное ДТП в Киеве: столкнулись три авто

Ночное ДТП в Киеве: столкнулись три автоНочью 15 июня на Броварском проспекте автомобиль Ford столкнулся с "Москвичем", после чего выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Volkswagen на военных номерах.

Инцидент произошел под Мостом метро. Автомобиль Ford двигался в сторону "Левобережной", сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

В результате ДТП водитель "Москвича" получил легкие травмы. Остальные участники ДТП не пострадали.

Читайте также: В Киеве столкнулись четыре авто: образовалась пробка

По словам водителя Ford, его подрезал грузовик, потому машина вылетела на встречку. На месте работает "скорая" и патрульная служба полиции. Подробности происшествия устанавливаются.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 11:24 » Автор: Алена Шимко
     324
     0

Похожие новости по теме

Пьяное ДТП в Киеве: Ford вылетел на встречку Пьяное ДТП в Киеве: Ford вылетел на встречку

В Киеве пьяный водитель Ford вылетел на встречку и столкнулся с Mercedes

В Киеве на Северном мосту столкнулись четыре авто В Киеве на Северном мосту столкнулись четыре авто

Из-за аварии образовалась пробка.

Серьезное ДТП в Киеве: иномарка вылетела на встречку Серьезное ДТП в Киеве: иномарка вылетела на встречку

Пострадали водители и пассажирка

Авария на Донетчине: микроавтобус протаранил легковушку Авария на Донетчине: микроавтобус протаранил легковушку

Водитель УАЗ-452 выехал на полосу встречного движения и столкнулся с FORD Sierra.

В Киеве столкнулись 4 авто, пострадавших нет В Киеве столкнулись 4 авто, пострадавших нет

После аварии образовалась пробка.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх