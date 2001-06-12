Раздел: Происшествия
Ночное ДТП в Киеве: столкнулись три авто
Ночью 15 июня на Броварском проспекте автомобиль Ford столкнулся с "Москвичем", после чего выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Volkswagen на военных номерах.
Инцидент произошел под Мостом метро. Автомобиль Ford двигался в сторону "Левобережной", сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
В результате ДТП водитель "Москвича" получил легкие травмы. Остальные участники ДТП не пострадали.
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По словам водителя Ford, его подрезал грузовик, потому машина вылетела на встречку. На месте работает "скорая" и патрульная служба полиции. Подробности происшествия устанавливаются.
Инцидент произошел под Мостом метро. Автомобиль Ford двигался в сторону "Левобережной", сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
В результате ДТП водитель "Москвича" получил легкие травмы. Остальные участники ДТП не пострадали.
Читайте также: В Киеве столкнулись четыре авто: образовалась пробка
По словам водителя Ford, его подрезал грузовик, потому машина вылетела на встречку. На месте работает "скорая" и патрульная служба полиции. Подробности происшествия устанавливаются.
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