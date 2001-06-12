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Раздел: Происшествия  
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В Киеве сгорел частный дом, погибли два человека

В Киеве сгорел частный дом, погибли два человекаПричину возгорания и обстоятельства трагедии устанавливают правоохранительные органы.

В результате пожара, произошедшего минувшей ночью в частном доме в Дарницком районе, погибли два человека, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Большой Киев.

Как сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Киеве, в 00:38 в оперативно-координационный центр поступило сообщение о пожаре на ул. Садовой, 92 участок 58, что в Дарницком районе столицы.

Бойцы 24-й Государственной пожарно-спасательной части, прибыв на место, установили, что горит частный двухэтажный жилой дом размером 5 х 6 м.

В 1:18 пожар локализовали, а в 01:49 - ликвидировали.

Во время разборки и проливания деревянных конструкций пожарные обнаружили тела двух людей неизвестного пола. В результате пожара здание сгорело полностью.

К тушению огня привлекались две единицы пожарно-спасательной техники и 10 человек личного состава.

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Причина возгорания и обстоятельства трагедии устанавливаются правоохранительными органами.
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Сегодня, 13:28 » Автор: Алена Шимко
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